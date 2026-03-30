Ayuntamiento de Salamanca y Foacal impulsan un ciclo de formaciones para artesanos y oficios creativos

Un momento de la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, y representantes de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), han renovado este lunes el convenio de colaboración para continuar con el desarrollo del plan de modernización dirigido a los artesanos, las empresas y profesionales de oficios creativos, "con el objetivo de impulsar nuevas propuestas empresariales y profesionales, aumentando, de este modo, su competitividad y la capacidad de comercialización en nuevos mercados".

Según ha destacado el edil, para conseguir este objetivo se ha desarrollado un plan formativo mediante el que se pretende la adquisición de habilidades y competencias digitales en las áreas de diseño, nuevos materiales, tecnología y técnicas artesanas, orientando las actividades que se realizan a la innovación y al desarrollo tecnológico.

Martínez ha señalado, "que este plan formativo de talleres y actividades contribuye al emprendimiento, dinamiza el comercio local y garantiza el relevo generacional, a la vez que preserva las tradiciones", tal y como han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Para conseguir este objetivo, se llevarán a cabo un total de 18 cursos en 183 horas, en los que podrán participar 247 personas.

Estos programas formativos se desarrollarán entre los meses de abril y octubre y se incluyen propuestas como 'Del taller al negocio: diseño estratégico e innovación digital para profesionalizar tu actividad artesana'; 'Diseño textil digital: coser y bordar con tecnología para el reaprovechamiento textil' o 'Diseño y personalización textil con herramientas digitales e innovación tecnológica'.

También se incluyen, entre otros 'Innovación tecnológica en la estampación litográfica: diseño entre tradición y tecnología'; 'Diseño digital 3d con inteligencia artificial: creación de máscaras y complementos'; y 'Diseño cerámico e innovación tecnológica en la técnica del 3º fuego: reinterpretando la cerámica tradicional'.

Las actividades se realizarán de forma gratuita en el Centro TORMES+ ubicado en la avenida de Lasalle, 131, y para participar en ellas las personas interesadas deben inscribirse de manera previa a través de la web https://www.aytosalamanca.es/w/artesanostormes-1.

Las inscripciones abrirán un mes antes del inicio de cada taller. Toda la información está disponible en la web y cualquier consulta pueden dirigirse al centro TORMES+ o en el correo tormesplus@aytosalamanca.es.