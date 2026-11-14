El Ayuntamiento de Salamanca inicia la campaña anual de poda para un buen desarrollo de los árboles y evitar plagas

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca iniciará la próxima semana la campaña anual de poda con el objetivo de mantener en un adecuado estado de conservación los árboles y permitir su óptimo desarrollo en la ciudad.

En este marco, las actuaciones previstas en esta intervención reducirán, "en la medida de lo posible", el peligro de caída de ramas, así como la propagación de plagas y enfermedades entre especies, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Las zonas de intervención se establecen según las necesidades de la poda y bajo el criterio de los técnicos municipales del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Salamanca.

Así, esta campaña responde a las necesidades de los vecinos con viviendas próximas a árboles, por ello, se extenderán las actuaciones hasta la próxima primavera.

ACTUACIONES EN OTROÑO E INVIERNO

En este sentido, los trabajos se realizan en las estaciones de otoño e invierno dado que es el momento en el que las especies se encuentran en parada vegetativa, por lo que así se evita la pérdida de savia de las mismas, así como se reduce el daño producido al árbol y se evita su debilitamiento. Además, es en esta época en la que muchos hongos se mantienen inactivos y no pueden aprovechar los cortes para infectar el árbol.

En concreto, se llevarán a cabo labores de limpieza y control de ramas contra fachadas, la eliminación de ramas bajeras que interfieren con el paso de viandantes y de ejemplares secos, y reducción de copa, siempre según las necesidades propias de cada especie y de su emplazamiento concreto.

De forma paralela, y al igual que en campañas anteriores, el Ayuntamiento de Salamanca llevará a cabo las actuaciones de retaje previstas para sanear los arbustos en calles y plazas de la ciudad.

Los restos procedentes de la poda serán utilizados para la elaboración del astillado que se reutilizará posteriormente en los jardines y espacios verdes de toda la ciudad.

Entre los beneficios de la aplicación de esta técnica se encuentran reducir la pérdida de agua del suelo y favorecer del aporte nutritivo a las plantas, además de servir de refugio para algunas poblaciones naturales de pequeña fauna.

Pese a que la campaña de poda tiene establecidas las ubicaciones de intervención, el Consistorio ha ofrecido a los vecinos dirigirse a la Administración municipal, a través del servicio Salamanca 010, para solicitar la poda de ejemplares que puedan estar causando alguna interferencia en su vivienda.

En este caso, los técnicos municipales estudiarán y evaluarán las solicitudes para atender los casos en los que se pueda y sea conveniente actuar.