El Ayuntamiento de Salamanca inicia este lunes la sexta Semana Savia, con 50 actividades por el Día del Medio Ambiente

Cartel de la VI Semana Savia del Ayuntamiento de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca desarrolla desde este lunes, 1 de junio, al domingo día 7 la sexta edición de la Semana Savia, que incluye medio centenar de actividades en torno al Día del Medio Ambiente.

Bajo el lema 'Plantando futuro', tendrán lugar diversas propuestas gratuitas y destinadas a todas las edades de acuerdo a Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde para hacer de Salamanca una ciudad más saludable y con mayor calidad de vida.

Toda la programación puede consultarse en el siguiente enlace de la página web municipal, https://www.aytosalamanca.es/w/semana-savia , y por motivos de logística, algunas actividades requieren inscripción previa.

Así, los niños serán protagonistas con actividades de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para inculcar la importancia del respeto por el medio ambiente en las futuras generaciones, de manera que durante las mañanas de lunes a viernes, cerca de 800 alumnos participarán en talleres sobre la infraestructura verde, flora y fauna, huertos escolares, reciclaje y alimentación saludable.

Esta labor pedagógica se complementa con otras actividades para todas las edades como la conferencia sobre la historia de parques y plazas de Salamanca en el Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo el jueves 4 a las 17:30 horas y la exposición de libros infantiles relacionados con la naturaleza en la Biblioteca Municipal de La Vega de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Asimismo, en colaboración con la IRNASA-CSIC, Asprodes, Fundación Tormes-EB y Ecotono Integración, se desarrollarán talleres ambientales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, el lunes 1, en la nave de aperos de los Huertos Urbanos a las 17:00 horas, 'Sueña y colorea tu huerto'; el martes 2, en la Lonja de los Huertos Urbanos a las 18:00 horas, 'No todo el campo es orégano: conoce las plantas silvestres comestibles', gracia a las colaboración del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca; el jueves 4, en la Lonja a las 10:30 horas, 'Las 3R: reducir, reutilizar y reciclar', y a las 18:00 en el parque de los Jesuitas, 'Las 3P: pluma, pico, pata'; y el viernes 5, en el parque de los Jesuitas a las 18:00 horas, 'Fauna urbana'.

Además, el 3 de junio, de 18:00 a 19:30 horas, tendrá lugar una visita guiada al Laboratorio de Biodiversidad Urbana de la Universidad de Salamanca, en Peñuelas de San Blas, donde la Oficina Verde de la USAL mostrará los proyectos Asilvestra (refugios para polinizadores) y SmartFarmUSAL (huerto robotizado).

Ya el jueves 4, en el Parque Botánico de Huerta Otea, a las 17:00 horas comienza una visita guiada para conocer la flora y fauna de este pulmón verde de la ciudad, y a continuación, a las 18:30, una visita guiada a su Aula de las Energías con ejemplos prácticos sobre la eficiencia energética en los hogares.

La programación de la sexta Semana Savia incluye, asimismo, itinerarios guiados para mostrar los beneficios que las zonas verdes aportan a la salud de la ciudad y, por tanto, a una mayor calidad de vida de sus habitantes.

Así, desde el lunes 1 hasta el viernes 5, a las 19:00 horas, se han programado visitas guiadas por la ribera del río, la Vía de la Plata y el Huerto de Calixto y Melibea con 'De vetones a charros', 'Conversaciones con el Tormes: viaje por su paisaje sonoro' e 'Historia viva entre árboles y aves'. Además, el viernes 5, a las 17:00 horas desde la Vaguada de la Palma, se realizarán paseos saludables para personas mayores por la ribera del Tormes.

Por otro lado, la Agencia Municipal de Voluntariado ha organizado una recogida de residuos en la ribera del río Tormes en la zona de La Aldehuela el sábado 6 desde las 10:30 horas.

Esta acción se enmarca dentro de un programa de voluntariado medioambiental que el Ayuntamiento de Salamanca desarrolla a lo largo de todo el año. Las personas interesadas en participar en todas las actividades de 'VoluntaS' y en la Bolsa de la Agencia Municipal del Voluntariado pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado Trujillo y de manera telemática a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com , del número de teléfono 660 178 583 o de un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.

HÁBITOS SALUDABLES

Otras actividades en que continúan en esta sexta Semana Savia son aquellas relacionadas con los hábitos saludables. De este modo, de lunes a viernes, en los parques de Villar y Macías, Jesuitas y Würzburg, se desarrollará una nueva edición de los parques biosaludables, entre las 9:00 y 11:30 horas con ejercicios específicos para personas con discapacidad.

El objetivo principal es animar, motivar y formar a los distintos grupos de personas a través de un profesional para que realicen una actividad física de forma diaria, mejorando su salud física y psicológica, al tiempo que crean espacios donde favorecer las relaciones sociales.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento facilita a los usuarios de los aparatos biosaludables un monitor que les ayude a resolver todas sus dudas referentes al ejercicio físico que se puede realizar en los parques, así como informar y formar a las personas en el correcto uso de las instalaciones para que el ejercicio realizado sea una fuente de salud.

Además, en la Lonja de los Huertos Urbanos habrá yoga el miércoles 3 y fitness el jueves 4, mientras que el programa Dinamiza Joven incluye el 2 de junio a las 17:00 horas una salida en piraguas por el río Tormes para jóvenes de 14 a 30 años.

Por su parte, la programación de 'Salamanca a Tope', a cargo de la Concejalía de Salud Pública, ofrece también actividades que promueven los hábitos saludables como una alternativa para el ocio nocturno los viernes y sábados en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro'.

Igualmente, los días 2 y 3 de junio a partir de las 17:00 horas tendrán lugar las primeras jornadas de iniciación a la escalada en el rocódromo 'boulder' y semicubierto de la Ciudad Deportiva Lazarillo de Tormes, que están dirigidas a personas mayores de 18 años en el marco del compromiso municipal con la promoción la actividad deportiva y hábitos de vida saludables.

Y el domingo 7 de junio, a partir de las 10:00 horas desde la plaza de Poeta Iglesias, tendrá lugar la Carrera Solidaria por la Donación de Órganos - Marcha Savia, organizada por el Club Deportivo Alcer, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

Se trata de un recorrido de 5 y 10 kilómetros a través del casco histórico de la ciudad y de las riberas del río Tormes en el caso de la carrera y de 3 kilómetros en el caso de la marcha. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 4 de junio en el siguiente enlace web https://www.orycronsport.com/competiciones/42028 .