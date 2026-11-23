Operación de remplantado. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este lunes los trabajos de plantación de 600 árboles en el renovado bosque de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

Se trata del "doble" de los ejemplares de chopo retirados durante el último mes para "garantizar la seguridad de las personas al presentar problemas de estabilidad y encontrarse al final de su vida útil".

Desde el Ayuntamiento han recordado en un comunicado recogido por Europa Press que la evaluación previa del arbolado llevada a cabo por técnicos municipales ha tenido en cuenta tanto las características estructurales de los ejemplares como las condiciones del entorno y, especialmente, el elevado grado de utilización de este espacio público para actividades deportivas, zonas de estancia y paseos, donde las fuertes rachas de viento ya han provocado durante los últimos meses la caída de árboles.

El renovado bosque será "más diverso, resiliente y adecuado a las características y usos de la Ciudad Deportiva", ha añadido.

En concreto, se plantarán ejemplares de abedul, aliso, almez, arce, castaño, cerezo, ciruelo, fresno, liquidámbar, manzano, morera, nogal, serbal y tilo. Estas especies combinan árboles autóctonos de ribera con ejemplares ornamentales urbanos, ofreciendo en conjunto un equilibrio entre restauración ecológica, sombra y estética paisajística.