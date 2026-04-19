Ayuntamiento de Salamanca licita por 1,5 millones la reforma del paseo de Madroños con más zonas verdes y aparcamientos

Ayuntamiento de Salamanca licita por 1,5 millones la reforma del paseo de Madroños en un bulevar más accesible y verde - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación de las obras que transformarán el paseo de los Madroños del barrio Garrido en un bulevar con más accesibilidad, más seguridad vial y más zonas verdes para ocio y descanso de los vecinos, con un presupuesto de 1.522.377,98 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, y que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En concreto, para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

Este proyecto da continuidad al bulevar de la avenida de París para generar un eje de infraestructura verde entre la plaza de Barcelona y la estación de ferrocarril, y entre las avenidas Alfonso IX de León y de los Cipreses.

De esa forma, se consigue la integración del paseo de los Madroños en el conjunto en que se ubica, una zona destinada para "el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible", y que se pretende enlazar con el futuro Distrito Tecnológico en los terrenos del antiguo Mercasalamanca, tal y como ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la principal actuación es la transformación de los dos carriles de circulación que ahora hay en sentido hacia Alfonso IX en un bulevar con más espacio para el ocio y descanso. En concreto, se ampliarán las zonas verdes con jardines donde se plantarán 18 nuevos árboles y unas 2.600 plantas arbustivas con riego por goteo para economizar el consumo de agua; se instalarán 50 bancos y 10 papeleras; se separará el carril bici de la zona peatonal para mejorar la seguridad vial, y se acometerá la renovación de 46 puntos de luz del alumbrado público por tecnología energéticamente eficiente.

En esta misma línea de favorecer el ahorro de recursos naturales, se renovarán 222 metros de tuberías de abastecimiento de agua entre la avenida de los Cipreses y el futuro Distrito Tecnológico, pues el resto del paseo cuenta con renovadas redes que garantizan la calidad del servicio.

Por su parte, lo que ahora es el sentido de circulación con dos carriles hacia la avenida de los Cipreses se transformará en un carril por sentido. En la parte derecha se mantiene el estacionamiento en línea y en la parque izquierda, junto al bulevar, se crearán estacionamientos en batería, con un total de 77 plazas, 35 más que en la actualidad, incluido el aumento del número de plazas para personas con movilidad reducida.

Mientras, la ampliación del aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca multiplica por seis las plazas que actualmente hay entre la avenida de los Cipreses y el acceso al párking, hasta 400 en total.

En esta zona, en el cruce del paseo de los Madroños y la avenida de los Cipreses, se habilitará una nueva glorieta que posibilite más fluidez al tráfico y una mayor seguridad vial de conductores, ciclistas y peatones, al contar con un sistema de gestión del tráfico mediante cámaras lectoras conectadas a la red de telecomunicaciones implantada en toda la ciudad.

Además, próximamente se reordenará el tráfico en la avenida de Alfonso IX de León entre Federico Anaya y Los Madroños, donde el actual estacionamiento en línea pasará a estacionamiento en batería para incrementar en cerca de 40 el número de plazas disponibles y mejorar la seguridad vial.