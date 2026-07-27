Ayuntamiento de Salamanca licita las obras del corredor verde alrededor de La Aldehuela con presupuesto de 300.000 euros - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación de las obras de la primera fase del gran corredor verde alrededor de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela con un presupuesto base de 300.714,89 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta fase dará continuidad a las actuaciones realizadas en la ribera del Tormes, por el Ayuntamiento de Cabrerizos a lo largo del cauce del río y por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes en la Isla del Soto.

Tras el impulso efectuado por la Diputación de Salamanca con la construcción de las primeras instalaciones en la década de los años 80 y la Ciudad Deportiva impulsada por el Ayuntamiento, constituye una zona recreativa y un pulmón con espacios amplios y saludables.

Una línea en la que el Consistorio viene trabajando de forma pionera con Savia Red Verde, la Estrategia de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca, tal y como ha subrayado el Ayuntamiento salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha mejorado los entornos y los equipamientos de este cruce de caminos mediante el acondicionamiento de la Cañada de la Aldehuela y su continuidad por el Camino de los Frailes, así como con la construcción de un carril bici, itinerarios peatonales, un circuito para running, un carril unidireccional para vehículos y aparcamientos junto a la ribera del río.

Ahora, con un presupuesto base de 300.714,89 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, el proyecto transcurre íntegramente por el término municipal de Salamanca y comprende el tramo del Camino del Río Primera entre la avenida de La Aldehuela, junto al acceso a la pista cubierta de atletismo, y la rotonda ya construida en el Camino de los Frailes.

TRABAJOS

Los trabajos consistirán en la construcción de un vial con una calzada bidireccional para vehículos, un carril bici y una acera peatonal, todo ello con su correspondiente red de saneamiento y drenaje.

El entronque con la avenida de la Aldehuela se realizará a través de una rotonda que permita el cambio de sentido de vehículos largos como autobuses y camiones.

A mayores, para mejorar la seguridad vial tanto de las personas usuarias del próximo párking de autocaravanas como de quienes acceden con sus vehículos hasta el aparcamiento gratuito en superficie para desplazarse después hasta la Ciudad Deportiva o hasta el Recinto Ferial, se construirá una acera entre las rotondas habilitadas en el Camino de Los Frailes y la avenida de La Aldehuela.

Estas obras tendrán continuidad posteriormente en el tramo del Camino del Río Primera entre la pista cubierta de atletismo y la ribera del río Tormes, a través de los términos municipales de Cabrerizos y Salamanca.

En total, con ambas fases se habilitará un tramo de carril bici con una longitud de 267 metros y una senda peatonal donde se colocarán 15 bancos y 15 papeleras, se instalarán 12 luminarias con tecnología energéticamente eficiente y se plantarán 21 árboles, que se suman a 69 plantados en la Cañada de La Aldehuela y el Camino de los Frailes, y más de 300 en el aparcamiento en superficie gratuito.