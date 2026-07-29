El Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de los grupos de música locales ocho salas de ensayo de manera gratuita - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de los grupos de música locales salas de ensayo debidamente equipadas y adecuadas para su actividad musical.

Para los grupos la inscripción en este programa y el uso de estas salas será totalmente gratuito, ha explicado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta iniciativa forma parte del Centro de Producción Musical Ciudad de Salamanca cuyo objetivo es ampliar la oferta musical de la ciudad de todas sus disciplinas y aunar todos estos esfuerzos individuales que se realizan desde las instituciones públicas, colectivos y desde el ámbito privado para crear una propuesta común y coordinada.

El programa está dirigido a todos los grupos o solistas de la ciudad de Salamanca que estén en activo y las bases que lo regulan recogen que al menos el 50 por ciento de los miembros del grupo deberán estar empadronados en el municipio salmantino.

Para participar en este programa es necesario inscribirse en la web www.ciudaddecultura.org entre el 31 de julio y el 31 de agosto.

El objetivo del Ayuntamiento es atender el 100 por cien de los grupos que los soliciten y que cumplan con los requisitos de las bases, han añadido desde el Consistorio.

Las bandas que se inscriban tendrán a su disposición las salas desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.