Ayuntamiento de Salamanca premia la creatividad y presentación en el Concurso de Recetas de la Semana de las Legumbres

La concejala de Consumo, Vega Villar, junto a las tres ganadoras del concurso de la IX Semana de las Legumbres. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Consumo, Vega Villar, ha entregado en la mañana de este viernes en el Salón de Recepciones los galardones de la segunda edición del Concurso de Recetas de Legumbres en la que se ha premiado la creatividad y presentación de estas.

El concurso ha estado enmarcado en la programación de la IX Semana de las Legumbres que se ha celebrado el pasado mes de noviembre y ha estado organizada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Al certamen se han presentado recetas elaboradas por personas no vinculadas profesionalmente con el sector de la hostelería y el jurado ha premiado la presentación, originalidad y creatividad de cada una de ellas.

El primer premio ha recaído en María Ángeles Sánchez por su receta 'Croquetas de cocido con garbanzos'. La galardonada disfrutará de una comida para dos personas en uno de los restaurantes colaboradores de la IX Semana de las Legumbres y una cesta de legumbres de la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de la Armuña y la Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo.

El segundo premio ha sido para María Claudia Escudero por 'Tartaleta crujiente al estilo salmantino con humus charro' y el tercer y último premio para Guadalupe Turrión por 'Garbanzos pedrosillanos con langostinos pelados, patatas y zanahoria'. Ambas han sido obsequiadas con una cesta de legumbres. Asimismo, la primera y segunda recetas ganadoras se incluirán en el recetario de la Semana de las Legumbres del próximo año.