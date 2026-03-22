SALAMANCA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca resolvió en 2025 cerca de 5.700 peticiones ciudadanas de mejoras en la vía pública mediante el servicio municipal 010.

Este servicio permite notificar incidencias relacionadas con el mobiliario urbano, como bancos, papeleras o vallas en mal estado, así como con aceras con baldosas rotas, alumbrado público con bombillas fundidas o farolas deterioradas, además de calzadas con pequeños baches, parques y jardines con desperfectos en juegos, espacios verdes o arbolado y señalización con averías en semáforos o daños en señales verticales.

Se trata de un servicio "cada vez más conocido y utilizado" por los ciudadanos debido a su "cercanía, agilidad y eficacia", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha indicado que los desperfectos en la vía pública se suelen resolver en menos de 72 horas.

Así, las estadísticas de 2025 reflejaron la resolución de 5.649 avisos, en su mayor parte relacionados con parques y jardines con 1.579 actuaciones, seguidos de intervenciones en vías públicas con 1.365 y en tráfico con 975.

Los avisos pueden comunicarse mediante una llamada al número de teléfono 010 desde cualquier operador de telefonía fija o móvil dentro de Salamanca. Además el servicio permite realizar llamadas posteriores cuando no se pudo dar respuesta en el momento, de manera que los usuarios pueden solicitar que el servicio de atención ciudadana se ponga en contacto con ellos para solventar sus necesidades, sin intermediarios ni bots.

El correo electrónico salamanca010@salamanca010.es presenta igualmente una "atención personalizada", mientras que la aplicación para dispositivos móviles 'Salamanca 010', disponible de forma gratuita en iOS y Android, permite programar alertas, solicitar cita previa, contactar con el Ayuntamiento, pedir una llamada y acceder a la sede electrónica, entre otras funciones.