Ayuntamiento de San Ildefonso (Segovia) logra el visto bueno de Hacienda para edificar 30 viviendas públicas

Solar del paseo Santa Isabel donde se construirán 30 viviendas públicas. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda para desarrollar el proyecto de construcción de 30 viviendas públicas en la parcela municipal del Paseo de Santa Isabel.

La conformidad final ha sido otorgada por la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, tras autorizar la segregación de la parcela municipal situada en el Paseo de Santa Isabel, el trámite que constituye el "último paso administrativo" antes de la cesión del suelo al programa estatal CASA47, para la construcción directa de 30 viviendas públicas.

El alcalde, Samuel Alonso, ha firmado el Decreto de Alcaldía por el que se aprueba de forma definitiva el expediente de segregación de la finca, ubicada junto a la Casa de la Cultura, en el Paseo de Santa Isabel-Plaza Matadero.

La parcela matriz, de 1.888 metros cuadrados, ha quedado dividida en dos fincas independientes: una de 1.125 metros cuadrados, que seguirá acogiendo el edificio municipal de la Casa de la Cultura, y otra de 763 metros cuadrados, actualmente libre de edificación, que se destinará a la promoción de vivienda pública.

Esta segunda parcela, una vez inscrita a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, revertirá a la Administración General del Estado, que la pondrá a disposición de CASA47, el programa impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para movilizar suelo público municipal y generar parque de vivienda en alquiler asequible.

Será este organismo el que ejecute directamente la construcción del edificio, una vez completados los trámites de reversión y cesión.

El Ayuntamiento cuenta ya con un estudio previo de arquitectura que contempla la construcción de 30 viviendas diseñadas bajo criterios bioclimáticos y adaptadas a jóvenes y otros colectivos.

Este trabajo, aunque estará sujeto a las determinaciones técnicas finales que establezca CASA47, ha permitido "agilizar" la tramitación del expediente y sitúa al municipio en una "posición ventajosa" para el desarrollo del proyecto.

La actuación se enmarca en el compromiso del equipo de gobierno municipal con la mejora del acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, en un municipio donde la escasez de vivienda asequible constituye una de las principales preocupaciones vecinales.

La ubicación elegida, en pleno Paseo de Santa Isabel, cuenta con plena accesibilidad y con todos los servicios urbanos, y se sitúa a escasos metros del núcleo histórico de La Granja.

El Ayuntamiento ha trasladado ya el Decreto y toda la documentación técnica del expediente, con el objetivo de continuar impulsando conjuntamente los siguientes trámites con la mayor celeridad posible.