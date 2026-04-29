Ayuntamiento y Secot firman un convenio de colaboración para asesoran a los que quieran emprender en Salamanca

SALAMANCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la delegación de Valladolid de Secot (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), Gerardo Manuel Rico, han firmado este miércoles un convenio de colaboración destinado a asesorar a aquellas personas "que tienen una idea, un proyecto, una empresa que consolidar o la ilusión por emprender en Salamanca" como ha indicado el primer edil.

De esta manera, Secot ofrece para este fin la experiencia de profesionales, directivos y empresarios que, de una forma altruista, dedican su tiempo a orientar, escuchar, analizar y acompañar a quienes necesitan apoyo para sacar adelante una iniciativa empresarial, como han añadido desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

García Carbayo ha señalado que este convenio "encaja muy bien" con el momento que vive Salamanca, una ciudad inmersa en "una transformación muy positiva" y cada vez más vinculada a la innovación, la tecnología, la investigación y el desarrollo logístico.

"En Salamanca están surgiendo nuevos empresarios, nuevas 'startups', pequeños negocios, autónomos y proyectos que necesitan algo más que ilusión. Necesitan guía. Necesitan la voz de la experiencia. Necesitan contraste. Necesitan una orientación práctica y rigurosa. Necesitan, en definitiva, sentirse acompañados. Y eso es precisamente lo que aporta Seco", ha señalado el primer edil salmantino.

Gracias al convenio de colaboración el Ayuntamiento difundirá entre los emprendedores los programas y servicios que ofrece Secot y facilitará la derivación de personas que puedan beneficiarse de ese asesoramiento personalizado.

Asimismo, se pondrá a disposición de esta colaboración el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes + para que allí puedan desarrollarse acciones vinculadas a este convenio.

Además, se programarán actividades conjuntas de interés para la comunidad emprendedora.

Por su parte, Secot se compromete a apoyar a los emprendedores derivados desde el Ayuntamiento en cuestiones tan importantes como la elaboración de planes de empresa y otras materias relacionadas con la creación y consolidación de negocios, y a participar en foros, eventos, talleres y actividades que sean de interés para ambas partes.

El convenio no lleva aparejado compromiso económico y tiene una vigencia de cuatro años.