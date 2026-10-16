El Ayuntamiento de Segovia acoge una exposición de acarelas de José Antonio Regidor con paisajes de la ciudad

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (izda); el alcalde Mazarías y el artista José Antonio Regidor - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El zaguán del Ayuntamiento de Segovia acoge hasta diciembre una exposición de acuarelas del artista José Antonio Regidor dedicadas a paisajes naturales y rincones de la ciudad y su entorno.

El pintor ha reunido en la muestra tanto los paisajes naturales que rodean Segovia como algunos de sus rincones históricos más emblemáticos, con perspectivas originales y poco habituales de su patrimonio y de su paisaje urbano.

La obra de Regidor se caracteriza por combinar realismo y sensibilidad poética, una mezcla que produce una imagen evocadora de Segovia.

Su dominio de la luz y del color le permite captar matices propios de cada estación: los ocres y amarillos del otoño, los verdes de la primavera o la serenidad de los paisajes invernales cubiertos de nieve.

Entre los lugares habituales en la obra de Regidor figuran el Alcázar, el monasterio de El Parral, la Catedral, San Agustín y las antiguas murallas.

La muestra que se ha instalado en el zaguán municipal incluye también representaciones del santuario de la Fuencisla y la antigua iglesia de San Nicolás.

Para el Ayuntamiento, la exposición ofrece al espectador la posibilidad de descubrir nuevos matices de lugares cotidianos y convertirlos en imágenes cargadas de belleza, emoción y nostalgia.

A través de su mirada, Regidor expresa su admiración por Segovia y ofrece una visión cambiante y sugerente de la ciudad.

José Antonio Regidor nació en Sacramenia en 1953 y comenzó su trayectoria pictórica como alumno del grupo Aqua, al que se incorporó como miembro en 1991 y en el que permaneció hasta su disolución, en 2021.

Artista plástico especializado en la acuarela, cuenta con más de cuarenta años de trayectoria, durante los cuales ha participado en numerosas exposiciones por toda España y ha obtenido diversos galardones en certámenes artísticos.

La exposición de Regidor puede verse en el zaguán del Ayuntamiento hasta el mes de diciembre, ocupando dos de las estaciones que el artista ha plasmado en sus acuarelas.