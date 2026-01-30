El Ayuntamiento de Segovia aprueba implantar el sistema de videoactas y la Ordenanza de Bajas Emisiones

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia aprueba implantar el sistema de videoactas y la Ordenanza de Bajas Emisiones - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado, en sesión extraordinaria, la implantación del sistema de videoactas para las sesiones plenarias y la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en una jornada en la que se ha dado visto bueno a todos los dictámenes presentados por el equipo de gobierno del Partido Popular y el rechazo de todas las mociones de la oposición, salvo la presentada por Izquierda Unida.

Uno de los acuerdos más destacados ha sido la aprobación del nuevo sistema de videoactas, una herramienta que permitirá mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos y avanzar en la transparencia institucional, la simplificación de trámites y la modernización administrativa. Esta iniciativa adapta la gestión municipal a las nuevas tecnologías y a las exigencias de la normativa vigente, modernizando el sistema de elaboración de las actas plenarias.

El sistema de videoactas se basa en un documento electrónico que integra la grabación audiovisual completa de la sesión plenaria junto al acta escrita convencional. Ambos documentos, de texto y audiovisual, estarán firmados electrónicamente por la Secretaría General, garantizando su legalidad, integridad y autenticidad mediante firma electrónica, código seguro de verificación y sellado de tiempo. Con ello, el Ayuntamiento refuerza la seguridad jurídica de las actas y facilita su consulta y conservación en formato digital.

En la misma sesión, el Pleno ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, con el voto favorable del Partido Popular, la abstención de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos y el voto en contra de Vox. Con este acuerdo, el Ayuntamiento continúa el proceso de implantación de la ZBE en la ciudad, un requisito marcado por la normativa estatal y europea en materia de calidad del aire y sostenibilidad urbana.

Tras esta aprobación inicial se abrirá un nuevo periodo de información pública para la presentación de alegaciones. Una vez finalizado este trámite, la ordenanza será sometida a aprobación definitiva y, posteriormente, entrará en vigor en los términos que establezca el propio texto normativo. Se estima que peuda estar operativa en el próxomo otoño.

Otro asunto aprobado ha sido la declaración de nominatividad de las subvenciones municipales para el ejercicio 2026, que ha contado con el respaldo de los grupos del PP y del PSOE. Esta medida garantiza la concesión directa de ayudas a 23 asociaciones de distintos ámbitos que desarrollan proyectos de interés general en la ciudad. Entre las entidades beneficiarias figuran la Asociación de Alzheimer de Segovia, Cáritas Diocesana, la Asociación para la Defensa de los Animales, la Junta de Cofradías, el festival Titirimundi y varias asociaciones vecinales.

Asimismo, el Pleno ha dado luz verde a la actualización de las tarifas del servicio de taxi para el año 2026 en el término municipal de Segovia, así como al reconocimiento extrajudicial de crédito incluido en el orden del día, necesario para regularizar determinadas obligaciones económicas del Ayuntamiento.

INFORMACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE PATINETES

En el apartado de mociones, una vez finalizada la parte resolutiva de la sesión, el Pleno ha debatido las propuestas presentadas por los distintos grupos políticos. Todas ellas han sido rechazadas, salvo la presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ha salido adelante y que insta al Ayuntamiento a desarrollar campañas informativas sobre el correcto uso de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, con el objetivo de mejorar la convivencia y la seguridad vial en la ciudad.

Entre las mociones rechazadas están la petición de Segovia en Marcha para realizar una auditoría de los servicios de limpieza desarrollados por FCC y la moción de Vox para disolver de forma inmediata la empresa municipal de vivienda Evisego, de la que el pasado 30 de diciembre se aprobó eliminar su deuda, por lo que ahora queda abierto el debate de qué objetivos dedicar a esta empresa municipal, según declaran desde el equipo de gobierno municpal.