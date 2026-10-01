Ayuntamiento de Segovia y Bomberos pactan un abono de 440.110 euros por guardias presenciales, tras fallo del Supremo

El alcalde durante la rueda de prensa. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia y el colectivo de Bomberos han pactado la cantidad de 440.110 euros para abonar las guardias presenciales que realiza cada trabajador durante el año, tras el fallo del Tribunal Supremo que sentencia que no deben abonarse como horas extras.

Según ha anunciado el alcalde, José Mazarías, en la rueda de prensa habitual tras la Junta de Gobierno , se ha recibido notificación del Tribunal Supremo en la que se comunica que se ha estimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y se confirma que no procede abonar como horas extraordinarias las guardias presenciales que reclamaban los Bomberos.

La sentencia pone fin a un proceso de recursos que ha pasado por distintos tribunales de lo contencioso-administrativo.

Según ha recordado Mazarías, el conflicto se remonta a 2022, cuando el colectivo solicitó que las guardias presenciales que realiza a lo largo del año, además de su jornada laboral, se pagaran como horas extraordinarias o, de forma subsidiaria, como horas ordinarias. El Consistorio rechazó. Más adelante, un tribunal dio la razón a los trabajadores y el Ayuntamiento acudió en casación al Supremo.

Al respecto, Mazarías ha destacado el alcance económico de la decisión que acaba de fallarse ya que el pago como horas extraordinarias habría supuesto para las arcas municipales 1.309.706 euros. El abono como horas ordinarias habría ascendido a 706.238 euros.

Finalmente, la retribución pactada entre las dos partes, para abonar las guardias presenciales como exceso de jornada será de 440.110 euros, la cifra que el Ayuntamiento ha defendido desde el principio.

El alcalde ha especificado que "no cabe hablar de ahorro", puesto que, a su juicio, se trataba de "un pago que no correspondía", y ha explicado que, tras la sentencia, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con el colectivo que ya se está aplicando.

Según ha indicado, el mayor valor del fallo es que "evita nuevos recursos y más gasto público y ha llevado a un entendimiento" con el colectivo de trabajadores municipales del parque de Bomberos. El alcalde, no obstante, ha admitido que "podrá revisarse".

En el resto de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la incorporación de ocho nuevos agentes de la Policía Local, dos mujeres y seis hombres, que tomarán posesión de sus plazas el lunes 5 de octubre.

Una novena agente se incorporará más adelante, porque ha tenido que ampliar su periodo de prácticas por una baja médica. El equipo de gobierno ha cifrado en 174 las personas que han tomado posesión de una plaza desde el inicio del mandato, entre ellas 74 por turno libre y 60 por procesos de estabilización.

Otro asunto que ha expuesto el alcalde ha sido la sanción recibida desde la CHD, que ha emitido un expediente sancionador por derivar el Ayuntamiento agua del río Frío hacia 30 hectáreas de pastos y frescos en Revenga.

El Consistorio admite su responabilidad y abonará la sanción, aunque Mazarías ha explicado que esta práctica "se realiza desde tiempos medievales" y ya hubo un periodo para regularizarla, en los años 80, que el Ayuntmianto no aprovechó, por lo que ahora, además de abonar la sanción, negociarán con la CHD para que no se repita dicha denuncia.

Precisamente, en el asunto del suministro de agua de Revenga, el alcalde ha trasladado la advertencia de los técnicos de que, si en unos seis días no comienza a llover de forma copiosa y continuada, el embalse de Punte Alta bajará del 34 por ciento de su capacidad. En ese momento "habría que activar la fase de emergencia ya prevista, con mayores restricciones", ha alertado Mazarías.

Como dato positivo, la CHD ha comunicado que ha terminado la instalación de la tubería provisional de emergencia de bombeo desde el Pontón Alto (embalse de La Granja) hasta el Rancho del Feo. Esta conducción permitirá abastecer a los barrios del sur de la ciudad, que han sufrido los problemas de suministro de las últimas semanas.