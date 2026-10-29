Ayuntamiento de Segovia celebrará el 3 de noviembre el pleno para el sorte de las mesas electorales

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia celebrará el martes, 3 de noviembre, a las 9.00 horas, un pleno extraordinario para realizar el sorteo de designación de los miembros de las mesas electorales con motivo de las próximas elecciones al Gobierno de España, previstas para el 29 de noviembre.

En total, se designará a 567 personas que integrarán las 63 mesas electorales distribuidas en los distintos colegios electorales del municipio, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El procedimiento se llevará a cabo mediante la base de datos del Censo Electoral y la aplicación informática Ida Celec, ambas facilitadas por la Oficina del Censo Electoral.

Para cada mesa electoral se seleccionará una persona para la presidencia y dos para las vocalías, además de sus correspondientes suplentes, de acuerdo con el procedimiento establecido para la constitución de las mesas y el desarrollo de la jornada electoral.