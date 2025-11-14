El Ayuntamiento de Segovia expresa su pesar por el fallecimiento de Luis Martín, miembro del Nuevo Mester de Juglaría. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Luis Martín Díez, uno de los integrantes y alma mater del grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría, formación considerada una de las principales señas de identidad musical de la ciudad y distinguida con el título de Hijos Predilectos de la ciudad.

Luis Martín ha sido un referente imprescindible en la investigación, difusión y preservación del folclore tradicional. Creador y director del festival Folk Segovia, dedicó su vida a llevar la música popular y las tradiciones segovianas a todos los rincones, convirtiéndose, junto con el resto de componentes de su grupo, en uno de los mayores embajadores culturales de la ciudad.

Hombre cercano y querido, Luis llevaba "el folklore, las tradiciones y la música en la sangre". En cada concierto y actuación compartía con el público su entusiasmo, su entrega y su capacidad para transmitir la esencia de las raíces segovianas. Sus canciones, su sentido del humor, sus brindis sobre el escenario y su cercanía con la gente formaron parte de su inconfundible sello personal. 'La chica segoviana', una de las piezas más representativas del Mester, seguirá acompañándole en la memoria colectiva de quienes le admiraron, apuntan desde el Consistorio segoviano.

A lo largo de su trayectoria, acumuló numerosos premios y distinciones, aunque siempre afirmaba que su mayor reconocimiento era subirse a un escenario junto a sus compañeros -su "familia"- para compartir la música de su tierra con todas las personas que les escuchaban y que llenaban sus conciertos, allá donde fueran.

Entre los trabajos más emblemáticos del grupo destaca 'Los Comuneros', un disco que marcó época y consolidó a Nuevo Mester de Juglaría como un referente imprescindible de la música tradicional castellana. Gracias a su labor, el grupo recuperó romances, hizo bailar a generaciones, homenajeó a Titirimundi y puso en valor las costumbres, la memoria y los productos ligados a la tierra, convirtiéndose en un grupo imprescindible de la música folk en España.

El Ayuntamiento de Segovia traslada su reconocimiento y gratitud por la extensa labor artística y cultural de Luis Martín Díez, "cuya huella permanecerá para siempre en la historia musical y sentimental de la ciudad. Segovia despide hoy a un músico extraordinario, a un investigador del folclore y a un segoviano que supo llevar su tierra en el corazón".