Ayuntamiento de Segovia habilita el solar del antiguo Regimiento como disuasorio hasta el domingo

Entrada al solar del antiguo Regimiento - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha diseñado un dispositivo especial de tráfico y transporte urbano con motivo de la celebración de la Semana Santa, en el que ha habilitado el solar del antiguo Regimiento como aparcamiento disuasorio desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección.

Según informa el Ayuntmaiento, la Policía Local ha previsto desvíos alternativos de la circulación en función de los horarios de los distintos vía crucis y procesiones, con apoyo de señalización específica tanto para el tránsito rodado como para las reservas de estacionamiento.

En este sentido, se ha prestado especial atención a las jornadas de Jueves Santo y Viernes Santo, con el objetivo de facilitar el traslado de las imágenes religiosas desde sus sedes parroquiales hasta la Catedral de Segovia.

El aparcamiento disuasorio del antiguo Regimiento estará abierto de 10.00 a 22.00 horas y, además, la ciudad ofrece sus instalaciones habituales de aparcamientos públicos de José Zorrilla y paseo de Ezequiel González, además de los centros privados de la avenida del Acueducto, Acueducto oriental, Padre Claret y el aparcamiento Catedral-Oblatas.

Respecto a las restricciones en el casco histórico, el Viernes Santo tendrá corte de acceso al recinto amurallado a través de la calle San Juan desde las 19.00 horas. Esta limitación condiciona el servicio de transporte público y las líneas que habitualmente inician o finalizan su trayecto en la plaza de Colón trasladan su cabecera a la avenida Padre Claret, concretamente en su confluencia con la calle Soldado Español.

Al caer la noche, el regreso de las imágenes a sus templos tras la procesión de los Pasos obligará a ordenar cortes intermitentes de la circulación.

Desde el Consistorio recuerdan a lo usuarios que los cambios están disponibles para su consulta en los propios vehículos, en la página web municipal y en la aplicación móvil de la empresa concesionaria.