El Ayuntamiento de Segovia inicia la contratación de la escuela de música con un presupuesto de más de 205.000 euros

El alcalde accidental y concejal de Urbanismo de Segovia, Alejandro González Salamanca. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la contratación del servicio de gestión de la escuela municipal de música y danza 'Agapito Marazuela' con un presupuesto base de licitación de 205.620,10 euros para el primer año de contrato.

El anuncio de la licitación se publicará de forma inmediata en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que abrirá el plazo oficial para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

Por otro lado, en la sesión, presidida por el alcalde accidental y concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, se han denegado formalmente varias licencias que el grupo promotor del Hospital Recoletas La Misericordia había solicitado con anterioridad.

La razón no es un rechazo a los proyectos en sí, sino a la necesidad de integrar todas las intervenciones previstas en un Plan Director global, que el Ayuntamiento está impulsando junto al Grupo Recoletas para ordenar y planificar la renovación del hospital de manera coherente y con plenas garantías jurídicas.

Según explican fuentes del equipo de gobierno municipal, los técnicos de Patrimonio Histórico han colaborado con el equipo redactor de ese Plan Director para definir un programa integral de inversiones y actuaciones.

Una vez aprobado este instrumento, los proyectos concretos podrán tramitarse de forma más ágil y sencilla, al quedar encuadrados dentro de una planificación general ya validada. La denegación de las licencias previas es un paso administrativo necesario para que ese proceso avance con solidez.

OTROS ACUERDOS

También se ha aprobado el convenio de colaboración con la comunidad de propietarios del Centro Comercial Almuzara, que permitirá el uso público del ascensor de ese edificio.

Se busca así mejorar la accesibilidad entre el paseo del Salón y la calle Juan Bravo, dos de los ejes peatonales más transitados del centro de Segovia. El convenio cuenta con una dotación de 10.000 euros destinados a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de esta infraestructura.

Otra de las decisiones relevantes ha sido la aprobación de una subvención de 337.379,03 euros para la comunidad de propietarios 'Soldado Español' destinada a mejorar la eficiencia energética del edificio. La ayuda se enmarca en el programa estatal de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De ese importe total, 286.680,47 euros proceden de fondos europeos, mientras que el Ayuntamiento aportará los 50.698,56 euros restantes.

La Junta también ha concedido licencia para el acondicionamiento de varios espacios en un edificio situado en la plazuela de Capuchinos, que alberga usos de hotel, restaurante y aparcamiento, con el fin de habilitar zonas de uso residencial.

En el apartado de relaciones institucionales, el órgano de gobierno ha aprobado el pago de las cuotas anuales a varias redes de ciudades de las que forma parte Segovia: 4.000 euros a la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, 7.000 euros a la Red de Ciudades AVE y 1.000 euros a la Red de Entidades de Desarrollo Local. Asimismo, ha autorizado varios rodajes en la antigua cárcel de Segovia y ha dado el visto bueno a un conjunto de facturas y certificaciones de obras por un importe total de 28.400,66 euros.