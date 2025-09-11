El Ayuntamiento de Segovia invertirá un millón de euros este último trimestre en el segundo Plan de Asfaltado

SEGOVIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha anunciado la contratación del segundo Plan de Asfaltado, correspondiente al año 2025, que se ejecutará durante el último trimestre del año, por un importe de 971.769 euros, con 60 actuaciones en barrios incorporados, polígonos industriales y varias calles de la ciudad.

El plan se ha dividido en tres lotes. El lote 1 corresponde al polígono de Hontoria, con una inversión de 500.000 euros. El lote 2 será de actuaciones en calles de la ciudad, barrios incorporados y el polígono del Cerro, por 429.998,46 euros, y el lote 3 incluye el fresado del pavimento en distintas zonas de toda Segovia, por 41.770,79 euros.

El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado y las empresas seleccionadas dispondrán de un mes para completar las obras. Los interesados podrán presentar sus ofertas en cuanto se publique el anuncio de la licitación en la plataforma de contratación del Estado, que se hará de manera inmediata.

"Somos conscientes del estado de muchas de nuestras calles, una preocupación prioritaria para los ciudadanos y para este equipo de gobierno", ha declarado el concejal de Obras, José Luis Horcajo, que ha presentado el plan junto con el alcalde José Mazarías, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno semanal.

Según ha descrito Horcajo, el lote 1 se centrará exclusivamente en el polígono industrial de Hontoria para asfaltado de las calles Gremio de los Canteros, Gremio de los Caldereros, Gremio de los Segovianos, avenida de Hontoria y sus cruces con Gremio de la Lana y avenida Segovia. También se intervendrá en interiores de calzadas, laterales y un paso de peatones elevado.

El 2 es el lote con mayor número de actuaciones. En los barrios incorporados se asfaltarán calles de Torredondo (accesos, tramos centrales y cruce hacia el club Juan Bravo), Madrona (calles La Fuente, Molino, San Antonio, del Transformador y la Era) y Fuentemilanos (calles del Cristo, Valsequilla, de las Eras, la Trampa y de las Escuelas).

En la ciudad, las intervenciones llegarán a los barrios de San José, Nueva Segovia, San Lorenzo, el Salvador y San Millán. Aquí también se contempla la actuación en la calle 3 de Abril, desde la glorieta de la Comisaría de Policía hasta la Asistida. En esta vía, según ha explicado el concejal de Obras, el asfaltado respetará el carril bici, que se mantendrá señalizados, sin los antiguos bolardos ni las 'cucarachas' de caucho que se han ido desprendiendo a lo largo de los dos años en que se instalaron, a falta además de la futura intervención en esta área urbana para la implantación de la red de calor que saldrá desde la estación generadora del Complejo Hospitalario.

En el polígono del Cerro, con inversión específica de 150.000 euros, se asfaltarán varias calles y se repararán baches y blandones.

El último lote, el 3, incluye el fresado del pavimento en el entorno del CIDE, en zonas del barrio de Hontoria, Regimiento, el área de las Lastras, frente a las oficinas de Urbanismo, en el entorno del pabellón 'Pedro Delgado' y en el aparcamiento provisional que se ha habilitado en el barrio de Nueva Segovia, junto al colegio 'Elena Fortún'.

En el Plan de Asfaltado 2024 se invirtieron 569.597,68 euros, con intervenciones en 32 calles, incluyendo Revenga, Zamarramala, Perogordo y varias calles en las áreas industriales de Hontoria y El Cerro, por lo que Horcajo ha comentado que ésta es una continuación lógica del proyecto de mejora de la ciudad.

"El plan para 2025 es ambicioso, con una cifra récord de inversión, aunque sabemos que aún quedan muchas calles por mejorar. Continuaremos en próximas campañas para seguir mejorando la red viaria de nuestra ciudad", ha pronosticado el concejal de Obras y Servicios.