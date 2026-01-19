El Ayuntamiento de Segovia logra 6,9 millones procedentes de fondos EDIL para desarrollar 13 proyectos hasta 2029

SEGOVIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha conseguido 6,9 millones de euros de los fondos EDIL tras obtener una de las puntuaciones más altas de la convocatoria, con 69,25 puntos, lo que sitúa a la ciudad "entre los proyectos mejor valorados a nivel nacional".

La financiación permitirá desarrollar trece proyectos estratégicos hasta el año 2029, según informa el Consistorio a través de un comunicado.

La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución definitiva del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local), un programa de ayudas cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En esta convocatoria se ha asignado financiación a 242 proyectos en 971 municipios de toda España, entre los que se encuentra Segovia.

La subvención concedida supone una inversión total de 11.420.886 euros, de los que 6.852.532 euros, el 60 por ciento, estarán financiados con fondos europeos. El 40 por ciento restante, cerca de 4,5 millones de euros, será aportado por el Ayuntamiento con cargo al presupuesto municipal de 2026, pendiente de aprobación, y a las sucesivas anualidades.

Los recursos permitirán impulsar actuaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzar los servicios públicos, avanzar en eficiencia energética y favorecer la cohesión social en distintos barrios del municipio.

Entre los proyectos que se desarrollarán está el alumbrado ornamental del Acueducto, ampliación del Centro de Creación La Cárcel para albergar la Escuela Municipal de Artes de Segovia y puesta en valor de la iglesia de la Vera Cruz. También la rehabilitación energética del Centro Integral de Servicios Sociales 'Jesús Mazariegos', e implantación de una comunidad energética en el barrio de La Albuera.

Así mismo se desarrollará una actuación en la presa de Puente Alta para mejorar su eficiencia, digitalización y sistemas de control, y renovación de la red de abastecimiento de agua potable en el barrio de Nueva Segovia. Por otra parte, se llevará a cabo un vial de conexión entre la rotonda del Pastor y la glorieta de la calle Campos de Castilla (acceso a la estación del AVE Segovia-Guiomar), e instalación de nuevos cargadores eléctricos en el Centro de Operaciones del Transporte Público.

Por último, se abordará la creación de la Oficina Municipal del Dato, desarrollo del Modelo Digital del Terreno y el Gemelo Digital del casco histórico, y programa de apoyo a la competitividad y modernización del tejido empresarial local.