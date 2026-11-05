El Ayuntamiento de Segovia organiza el sábado una retirada de residuos en el arroyo de La Dehesa de Fuentemilanos

Cartel de la recogida de basura en el entorno del arroyo de La Dehesa en Fuentemilanos, en Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha organizado para este sábado, 7 de noviembre, a las 12.00 horas, una jornada de recogida voluntaria de residuos en el entorno del cauce del arroyo La Dehesa, en el barrio incorporado de Fuentemilanos.

La iniciativa se enmarca en la pertenencia del Ayuntamiento de Segovia a la Red de Ciudades por la Diversidad, ha sido organizada a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental y se enmarca en el Proyecto 'LIBERA', una iniciativa impulsada por SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes desde el año 2018.

El Consistorio ha impulsado esta actividad con el objetivo de retirar los residuos que han quedado abandonados en el mencionado entorno natural y sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger y mantener limpios estos espacios.

Los participantes se reunirán previamente en la plaza de Fuentemilanos, desde donde se desplazarán hasta la zona de actuación para realizar las labores de recogida durante un periodo de dos horas.

La participación es gratuita y está abierta a todas las personas que quieran colaborar, según ha informado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

El Consistorio facilitará guantes y bolsas para depositar los residuos, y se hará cargo del seguro de los participantes, de manera que la cobertura quedará resuelta por la propia Administración local.

Las personas interesadas en obtener más información pueden ponerse en contacto con la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental a través del correo electrónico medioambiente.residuos@segovia.es o del teléfono 636 275 765.