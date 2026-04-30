El Ayuntamiento de Segovia pide una intervención integral en el firme en Padre Claret que asuma Telpark

El alcalde de Segovia, José Mazarías. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha confirmado que la solución al deterioro acumulado del firme de la avenida Padre Claret requerirá de una intervención de gran calado que implicará levantar el pavimento existente y reponerlo de forma integral, en una obra que el consistorio cree que será asumida por la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo bajo esta calle, Telpark.

El alcalde José Mazarías ha reconocido, durante su rueda de prensa semanal, posterior a la Junta de Gobierno, que las reparaciones puntuales ejecutadas durante los últimos años no han resultado suficientes y que la empresa concesionaria del espacio dispone ya de un estudio técnico que determina la necesidad de acometer una renovación completa de la vía.

Según ha explicado el regidor municipal, la empresa ha trasladado al consistorio los detalles de esa diagnosis, aunque el Ayuntamiento todavía no ha recibido formalmente el documento ni el presupuesto asociado. El alcalde ha señalado que las conversaciones con la concesionaria han sido cordiales, y que la empresa ha acogido con buena disposición la exigencia municipal de que asuma esta intervención como parte de sus obligaciones contractuales, al entender que el mantenimiento del firme forma parte de las responsabilidades que en su día se comprometió a cubrir.

La intervención tiene además una dimensión patrimonial, pues la elección del material de pavimentación deberá contar con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio, toda vez que en conversaciones anteriores ese organismo ya se pronunció sobre la idoneidad de distintos tipos de firme para esta vía, situada en el entorno protegido del casco histórico.

CORTE PROLONGADO DEL TRÁFICO

El alcalde ha admitido que una actuación de la envergadura descrita implicaría cortar el tráfico en el tramo afectado durante un periodo prolongado, lo que a su vez plantea la cuestión del tránsito de vehículos pesados y autobuses turísticos por la zona.

En relación con esta última cuestión, el regidor ha respondido a la protesta vecinal en la calle San Gabriel, donde varios residentes han colocado carteles reclamando la limitación de velocidad a treinta kilómetros por hora y la restricción al paso de autobuses turísticos.

El alcalde ha mostrado su sorpresa ante la campaña al señalar que la limitación de treinta kilómetros por hora ya está implantada y señalizada tanto en vertical como en horizontal, y que la Policía Local ha llevado a cabo controles específicos en ese tramo. Ha subrayado que ningún vecino se ha dirigido formalmente al consistorio para trasladar esta demanda antes de iniciar la movilización.

Al margen del asunto de Padre Claret, la Junta de Gobierno Local ha celebrado su sesión ordinaria semanal en la que ha adoptado varios acuerdos de trámite en distintas áreas municipales. En materia de Urbanismo, el órgano ha aprobado una licencia para la conversión de una vivienda en cuatro apartamentos turísticos en la calle de la Iglesia, así como la ampliación en altura de una vivienda unifamiliar en el barrio del Carmen.

En el ámbito de la Contratación, la Junta ha aprobado nuevos pliegos para el concurso de servicios jurídicos de defensa y asesoría, tras estimar el recurso interpuesto por una empresa contra los pliegos anteriores. El contrato tiene un valor estimado de 250.000 euros para su duración total de un año, prorrogable a otro más.

La Junta también ha dado luz verde a convenios de colaboración con las asociaciones de vecinos de San José y San Andrés, dotados con 3.250 y 8.300 euros, respectivamente, destinados a sufragar gastos de los locales en los que desarrollan su actividad. Asimismo, ha aprobado un acuerdo con la Fundación Orange por valor de 6.100 euros para el desarrollo de programas de igualdad de oportunidades, prevención de la violencia de género e inclusión social.

En el área de Cultura, la Junta ha aprobado un nuevo ciclo de actuaciones que se desarrollará los domingos de mayo y la primera quincena de junio, con inicio el diez de mayo y cierre el catorce de junio, y que tiene como objetivo visibilizar el trabajo de la Escuela de Danza de Segovia. Los detalles del programa serán presentados por el concejal del área la próxima semana.

PELÍCULA SOBRE JARABO

La corporación también ha autorizado a la Fundación Titirimundi el uso de múltiples espacios municipales -entre ellos todos los disponibles de La Cárcel y el del Jardín de los Poetas- para la celebración del cuadragésimo Festival Internacional de Títeres. Por último, ha autorizado el rodaje de varias escenas de la película Jarabo en La Cárcel, durante dos periodos: del cuatro al ocho de mayo y del doce al diecisiete de julio.

Sobre el estado de las obras del aparcamiento provisional en la Estación AVE-Guiomar, Mazarías ha señalado que en esta próxima semana se podrá poner en uso, una vez instaladas las últimas balizas de señalización de los viales separadores de las zonas de aparcamiento.

Respecto a la negociación con la Confederación Hidrográfica para resolver el suministro a la ciudad desde el embalse del Pontón Alto (Palazuelos), y dejar disponible el agua de Punte Alta (Revenga) para El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerta, el alcalde de Segovia ha expresado que se encuentran en un "toma y daca" con la CHD en un proceso en que una entidad ofrece su propuesta, que recibe la otra, la estudia, reformula su punto de vista y la remite a la primera, que vuelve a revisarla.

Según Mazarías, llevan en esta situación varias semanas, aunque espera que puedan cerrar el convenio de actuación "lo antes posible", aunque ha asegurado que es "optimista" respecto a la posible situación de abastecimiento de agua para la ciudad y su alfoz durante el verano, dado el régimen de lluvias de primavera, y las precauciones que ya ha tomado el Ayuntamiento de El Espinar para la gestión del llenado de piscinas y el uso de agua en los próximos meses.