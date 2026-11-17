Javier Antón (izda) y Fernando Baena presentan el nuevo contenedor marrón de Soria - EUROPA PRESS

SORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha comenzado la implantación del contenedor marrón destinado a la recogida separada de residuos orgánicos, con un total de 800 tarjetas repartidas a los vecinos en apenas dos días.

El alcalde de la ciudad, Javier Antón, acompañado por el responsable de la empresa adjudicataria Valoriza, Fernando Baena, ha presentado el funcionamiento del nuevo sistema y ha destacado la "excelente" respuesta ciudadana durante el inicio de la campaña informativa visitando la caseta instalada en Mariano Granados.

Desde la apertura del punto de atención instalado en la plaza de Mariano Granados, este lunes, se han entregado ya 800 tarjetas de acceso, una cifra que refleja el "interés" de los vecinos por participar en esta nueva modalidad de recogida selectiva.

El alcalde ha explicado que la implantación se realizará de forma progresiva durante las próximas semanas, con la instalación de aproximadamente 200 contenedores marrones, que se incorporarán a las islas de recogida existentes en distintos puntos de la ciudad.

Javier Antón ha subrayado que el objetivo es "facilitar al máximo la separación de residuos" desde los hogares. "Si no tienes una respuesta o un contenedor cerca, es muy difícil convencerte", ha señalado, para recordar el "esfuerzo municipal" por acercar los distintos servicios de recogida a la ciudadanía.

El nuevo sistema funcionará mediante una tarjeta asociada a cada vivienda, que permitirá abrir el contenedor marrón. Su utilización será voluntaria y la campaña contempla la disponibilidad de aproximadamente 23.000 tarjetas, suficientes para cubrir las viviendas de la ciudad.

Durante tres semanas, la caseta informativa de Mariano Granados facilitará las tarjetas y resolverá las dudas sobre el funcionamiento del servicio y los residuos que pueden depositarse.

Las personas que no puedan acudir durante este periodo podrán solicitar posteriormente su tarjeta a través del servicio de atención de Valoriza, que facilitará su entrega, en el teléfono 975231688.

También se ha procedido a buzonear toda la información en los distintos edificios de la ciudad para agradecer ese apoyo constante en el reciclaje y resolver las dudas sobre esta nueva implementación.

SEPARACIÓN CORRECTA

Javier Antón ha insistido en la importancia de realizar una separación "correcta" desde el origen, a través de la utilización exclusiva de bolsas compostables y depositando únicamente los residuos orgánicos admitidos.

En caso de duda sobre un determinado residuo, ha recomendado utilizar el contenedor gris para evitar que materiales impropios dificulten el tratamiento posterior. "Estoy convencido de que, con la trayectoria de buen uso y de saber hacer de los vecinos de Soria, esta nueva implantación va a ser un éxito", ha afirmado Javier Antón.

Así, ha confiado en que próximamente el compost obtenido pueda utilizarse en los jardines de la ciudad lo que "supone cerrar ese círculo tan importante entre la generación de residuos y su reutilización".

MARGEN DE MEJORA

Fernando Baena ha explicado que aproximadamente el 36 por ciento de los residuos que actualmente se depositan en el contenedor gris corresponde a materia orgánica, por lo que existe un importante margen de mejora mediante la separación en origen.

Las primeras estimaciones apuntan a una recogida de unas 1.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, aunque los responsables municipales han recordado que se trata de un proceso gradual que requiere modificar hábitos y consolidar la participación ciudadana.

Con esta actuación, Soria completa la incorporación del quinto contenedor a su sistema municipal de recogida y avanza en los objetivos europeos de reducción de residuos destinados a vertedero, recuperación de materiales y economía circular.