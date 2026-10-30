El Ayuntamiento de Soria continúa con el asfaltado de la ciudad con una inversión de más de 750.000 euros

SORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria continúa con las campañas de mejora y renovación de las calzadas de la ciudad, con una inversión conjunta de más de 750.000 euros a través de dos contratos ejecutados por Construcciones Beltrán.

Los trabajos, que ya han permitido intervenir en zonas como Calaverón, Santa Bárbara y Fuente del Rey, seguirán extendiéndose por diferentes barrios y vías públicas conforme avance la programación de las obras.

Estas actuaciones combinan la renovación de la capa de rodadura con la reparación de daños y desperfectos en el pavimento, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, las condiciones de circulación y el mantenimiento de la red viaria municipal.

La próxima intervención está prevista para los días martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con trabajos de fresado y asfaltado en el paseo de San Andrés, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

Durante ambas jornadas será necesario cortar al tráfico el paseo de San Andrés y el primer tramo de la calle Geólogo Palacios, que únicamente permanecerá abierto para el acceso al aparcamiento.

No se podrá acceder al tramo afectado desde Nicolás Rabal, Odón Alonso, Geólogo Palacios -bajando desde el polideportivo- ni Mosquera de Barnuevo.

Como alternativa, se establecerán desvíos por Mosquera de Barnuevo, Nicolás Rabal y Odón Alonso, siguiendo la señalización provisional habilitada durante las obras.

El Ayuntamiento recomienda prestar atención a las indicaciones y planificar los desplazamientos para minimizar las molestias, especialmente en los accesos a las instalaciones deportivas y los recorridos habituales de la zona en horarios de más afluencia como los vinculados con la entrada y salida de los centros docentes.