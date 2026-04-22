El Ayuntamiento de Soria lanza una web con la información del eclipse del 12 de agosto

La concejal de turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos. - EUROPA PRESS

SORIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha lanzado este miércoles su página web dedicada al eclipse total de sol del 12 de agosto de este año en lo que supone un preparativo para una cita que congregará a la provincia a miles de personas por la idoneidad para su visión.

La concejal de turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha informado de todo lo que se puede encontrar en esta web https://eclipse.turismosoria.es/.

En concreto, en la web puede encontrarse una cuenta atrás para el evento, un apartado donde se explican las bondades de Soria como escenario para su visionado y la explicación del eclipse, con horarios y diferentes fases, de los 102 segundos que durará en un momento "conmovedor y único".

También está disponible un apartado importante sobre la seguridad, ya que ver el eclipse sin un cristal homologado o caducado puede provocar ceguera permanente ya que "mientras se mira el sol, los ojos se queman sin darse cuenta", ha explicado Santos, quien ha recordado que el Consistorio adquirirá y repartirá 15.000 gafas homologadas.

En el mismo espacio está la agenda de actividades como las charlas divulgativas del evento, que ya han empezado y que continuarán el 24 de abril. Por último, en su momento podrá consultarse la agenda del propio día, en la que habrá visitas guiadas por Valonsadero, autobuses y otros servicios. Además, aquellas personas interesadas en formar parte del voluntariado del evento, que es una treintena, pueden darse de alta en la web.