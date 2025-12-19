Ayuntamiento de Valladolid adjudica por valor de 55.674 euros un contrato para avanzar hacia eventos más sostenibles

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la adjudicación del contrato de 'Asesoramiento técnico y formación para las empresas del sector turístico', dividido en tres lotes que suman un importe de 55.674 euros, a las empresas GEOCyL Consultoría y Auren Consultores, enfocado a avanzar en la sostenibilidad de los eventos turísticos que se organicen en espacios como la Cúpula del Milenio o 'Pingüinos Arena'.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ha puesto en marcha un ambicioso programa de asesoramiento técnico, formación y apoyo al sector turístico con el objetivo de transformar la organización de eventos hacia un modelo más sostenible, eficiente y alineado con los retos climáticos actuales.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Valladolid Ciudad Creativa', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, Next Generation.

El contrato, aprobado por el Ayuntamiento de Valladolid tras la celebración de la correspondiente licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se ha resuelto con la adjudicación de los tres lotes que componen el mismo.

El lote 1, correspondiente al 'Programa para la organización y gestión de eventos sostenibles' ha sido adjudicado a la empresa GEOCyl Consultoría, por un importe total de 27.360 euros.

Por otra parte, el lote 2 correspondiente al 'Proyecto piloto para la reducción de la huella de carbono en eventos turísticos' por valor de 16.698 euros y el lote 3 sobre la 'Asistencia técnica a empresas turísticas para el desarrollo de auditorías de sostenibilidad' por valor de 11.616 euros, han sido adjudicados a la empresa Auren Consultores.

El programa pretende reducir el impacto ambiental de los eventos celebrados en espacios emblemáticos como la Cúpula del Milenio o 'Pingüinos Arena', adscritos al Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, a la vez que refuerza la capacitación de organizadores, proveedores y empresas vinculadas al sector turístico.

Entre las actuaciones previstas destacan: acciones de sensibilización dirigidas a empresas y agentes del sector, la creación del primer 'Toolkit' de Eventos Sostenibles de Valladolid, con guías y protocolos aplicables tanto a espacios municipales como a zonas públicas al aire libre o la formación especializada y asesoramiento individualizado, orientado a la aplicación real de medidas sostenibles.

Además, el contrato contempla la puesta en marcha de dos proyectos piloto, en los que se analizará el impacto de eventos concretos y se implementarán mejoras para reducir su huella ambiental, una nueva señalización sostenible y materiales informativos para reforzar la comunicación ambiental en los eventos y una campaña de comunicación destinada a visibilizar los avances y favorecer la participación del sector.

El Ayuntamiento de Valladolid, ha recordado que la ciudad está reconocida por la Comisión Europea como una de las 100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras, refuerza con este programa su hoja de ruta hacia la neutralidad climática.

Con esta iniciativa, la ciudad aspira a consolidarse como referente en turismo sostenible y a impulsar prácticas replicables que contribuyan a una oferta turística más verde y adaptada a los desafíos ambientales del presente.