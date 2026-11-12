Ayuntamiento de Valladolid y Arva lanzan una campaña de prevención y concienciación sobre el consumo de alcohol

Presentación de la campaña del Ayuntamiento de Valladolid y Arva para la prevención y concienciación sobre el consumo de alcohol. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido este jueves, 12 de noviembre, la presentación de la campaña impulsada por la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid (Arva) para prevenir y concienciar sobre el consumo de alcohol, con motivo del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemorará el próximo 15 de noviembre.

Se trata de una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias del consumo de alcohol y visibilizar una problemática que afecta a quienes lo consumen y a su entorno familiar, laboral y social.

En el acto han participado el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto; el presidente de Arva, Julián Rodríguez, y el responsable del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la Universidad de Valladolid, Luis Javier Miguel González.

Bajo el lema 'El alcohol quema todo lo que toca. Reconocerlo es empezar a sanar', la campaña busca incidir "en la necesidad de abandonar la percepción del alcohol como una sustancia inocua o cuyo consumo puede controlarse siempre".

En este sentido, la asociación ha recordado que, detrás de lo que socialmente se considera un hábito normalizado, puede desarrollarse una dependencia con "importantes consecuencias" para la salud y para la vida de las personas, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su intervención, el presidente de Arva ha subrayado que el alcohol está relacionado con numerosas situaciones de riesgo, como los accidentes de tráfico y laborales, la violencia, los conflictos familiares y las dificultades en el ámbito educativo y social.

Asimismo, ha insistido en que la prevención no debe limitarse a una jornada concreta, sino que requiere "un compromiso continuado de toda la sociedad".

En este sentido, ha puesto especial atención en la población joven y adolescente, un contexto en el que ha destacado la influencia que tiene el comportamiento de los adultos como referente en la adquisición de hábitos y conductas.

La asociación mantiene por ello su labor de sensibilización en el ámbito universitario, donde promueve mensajes que contribuyan a prevenir los consumos de riesgo y a desmontar ideas como la de que 'yo controlo'.

La campaña también tendrá presencia en las calles de Valladolid a través de los paneles informativos de los autobuses urbanos y sus paradas, con la colaboración de Auvasa, con el objetivo de trasladar el mensaje a la población general y ampliar su alcance.