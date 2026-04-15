Ayuntamiento de Valladolid avanza en la modificación de la promoción de La Rubia en espera a la petición del Ministerio

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha asegurado este miércoles que trabaja en la modificación del PGOU para incrementar hasta las 600 la cifra de viviendas a construir en los terrenos de los Cuarteles de La Rubia, aunque todavía está a la espera de que la entidad estatal de vivienda, Casa 47, adquiera oficialmente los terrenos y solicite el cambio en el planeamiento.

El edil del PP ha relatado que desde que el Ayuntamiento puso de manifiesto que se podía ampliar la promoción, que inicialmente se anunció para 200 viviendas, el Ministerio fue "receptivo", ya que se podía pasar a tener más de 600.

Para ello, ha recordado que como la Administración General del Estado son los propietarios, deberían pedir al Ayuntamiento una modificación de planeamiento en el PGOU para aumentar la cifra máxima de viviendas.

Para ello, han mantenido reuniones con el servicio estatal de vivienda, denominado ahora Casa 47, y señala que el pasado mes de enero dijeron que "iban a tener ya formalizada" la compra de los terrenos, algo que ya en abril, ha asegurado, mantienen que se producirá pronto.

Mientras tanto, ha revelado nuevas reuniones con personal de Casa 47, que señala que están de acuerdo con el "dibujo" planteado por la Concejalía de Urbanismo y Vivienda. "Para no perder tiempo, estamos trabajando en la modificación", ha incidido.