Ayuntamiento de Valladolid deja para 2026 y 2027 la renovación de El Campillo mediante una envolvente de malla metálica

Archivo - Simulación del diseño de la actuación en la fachada del Mercado del Campillo.

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid, Víctor Martín, ha explicado este viernes en su comparecencia con los grupos municipales para detallar el presupuesto de su área para el ejercicio 2026 que la rehabilitación del edificio que alberga el Mercado del Campillo, que ya se había previsto para 2025, se adjudicará durante el primer semestre del año y las obras se extenderán durante la segunda mitad de 2026 y 2027.

Así lo ha señalado Martín tras la reunión en la que ha explicado que el presupuesto de su área para 2026 asciende a 3.255.533 euros, que incluyen los programas específicos de Mercados Municipales (1.460.040 euros) y de Desarrollo del Comercio Minorista (1.385.706 euros).

El concejal ha facilitado más detalles del proyecto de rehabilitación del edificio que alberga el Mercado del Campillo, que incluirá la solución de las patologías estructurales que sufre el edificio, la adaptación a nuevas normativas de seguridad y accesibilidad y, que además, cambiará de cara con una envolvente de malla de acero que cumple una función tanto técnica como estética, a la vez que contribuirá a la mejora de la eficiencia energética del edificio.

El presupuesto presentado hace un año para el actual ejercicio ya incluía una partida de 637.360 euros para este proyecto, pero a lo largo de 2025 apenas se ha iniciado la tramitación.

Según el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, en un comunicado recogido por Europa Press, para 2026 se incluye algo menos de la mitad de dicha cifra (300.000 euros), algo que ven como "una práctica habitual" del equipo de Gobierno formado por PP y Vox en el sentido de "mantener año tras año las mismas inversiones en papel ante su incapacidad para llevarlas a cabo".

El concejal de Comercio, que ha recordado que el céntrico mercado "llevaba desde el año 2015 reclamando esta intervención" y que el PSOE "en ocho años no hizo nada" mientras la estructura seguía "degradándose", ha defendido que lo que ha hecho su equipo ha sido trabajar junto a los comerciantes que son "los que más saben de sus necesidades".

Víctor Martín prevé que la obra se licite y adjudique durante el primer semestre del año, tras lo cual se iniciarán los trabajos que se prolongarán hasta el año 2027.

Respecto a otras actuaciones en los Mercados Municipales, el objetivo fundamental es avanzar en la ocupación de los puestos vacantes, una vez que se han llevado a cabo importantes inversiones para mejorar estos espacios comerciales, así como en la captación de nuevos clientes y en la fidelización de los actuales.

Por ello, se prevén actuaciones de apoyo al emprendimiento y la profesionalización en los mercados, así como programas de dinamización con actividades de diverso tipo como talleres, charlas, conciertos, sorteos, y campañas de promoción.

Se prevé también poner en marcha campañas de promoción y dinamización de mercados y de comercio de proximidad como clientela actual y futura, pero también como futuros emprendedores, sin los cuales no habrá relevo en la actividad. Además, se redactará un nuevo Plan Integral de apoyo al comercio de proximidad que cubrirá los años 2026-2029.

Se mantendrá la apuesta por las acciones de fomento y mejora del comercio de proximidad desarrolladas en colaboración con Fecosva, Avadeco y Cámara de Comercio, así como de la artesanía y los oficios tradicionales a través de los convenios con Foacal y Aceva, y se consolidan las dotaciones presupuestarias que se incrementaron el 30 por ciento el pasado año.

Ese mismo aumento del 30 por ciento es el que se aborda en el presupuesto de 2026 en lo que se refiere a la cuantía de las subvenciones destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios, que no se habían modificado desde 2022, y que tendrán como finalidad la promoción de los derechos del consumidor y, una vez más, los más jóvenes como objetivo preferente.

MENOR APORTACIÓN AL CONSORCIO DE LA FERIA

Martín ha señalado también el descenso del 15 por ciento con respecto al año pasado de la aportación del Ayuntamiento a la estabilidad de las cuentas del consorcio Feria de Valladolid, que este año asciende a 332.078 euros. "La apuesta por mejorar la agilidad de la institución ferial y la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento entre la Concejalía y la Feria han contribuido a reducir un 40 por ciento estas aportaciones procedentes de las arcas municipales y que deben terminar conduciendo a la institución ferial a la autosuficiencia presupuestaria", ha añadido.

La Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, ha recordado, pilota la transformación del actual Consorcio en Sociedad Mercantil prevista para el año 2026 y que asevera que "supondrá un hito en la historia de esta institución y la colocará en situación mejorada para poder competir con las mejores ferias nacionales e internacionales de su categoría".

PSOE

El Grupo Municipal Socialista ha apostillado que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 "vuelve a poner de manifiesto la falta de sentido, de ambición y de utilidad pública de la concejalía de Comercio, Mercados y Consumo", ya que además de "apenas" superar los 3,2 millones de euros, este año "reduce su presupuesto un 9,31 por ciento, por lo que es uno de los servicios "de menor rango administrativo".

Consideran "más grave" el ámbito de las inversiones, ya que observan un recorte del 42,16 por ciento respecto al ejercicio anterior. La "única intervención de cierta entidad" es para el PSOE el Mercado del Campillo, "lo que pone de relieve la ausencia total de una estrategia integral para el comercio de proximidad y la red de mercados de la ciudad".