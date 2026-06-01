Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación 1 de contaminación por ozono pero recomienda usar transporte público

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 1 Preventiva por contaminación de ozono después de diez días en los que se han superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de referencia fijado en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

El servicio de Medio Ambiente ha indicado que durante el día de ayer, domingo, no se superó en ninguna de las estaciones de medida el valor de 100 microgramos (*g)/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

Aunque se ha desactivado la situación 1 Preventiva por contaminación, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.