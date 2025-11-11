Ayuntamiento de Valladolid destaca las 183 ayudas y subvenciones en materia de inclusión, accesibilidad y apoyo social

Reunión de la Mesa Municipal de Discapacidad del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado a la Mesa Municipal de Discapacidad las actuaciones implementadas en materia de inclusión, accesibilidad y apoyo social, que en 2025 han sumado un total de 183 ayudas y subvenciones por un importe que asciende a más de 159.000 euros.

La Mesa Municipal de Discapacidad se ha reunido bajo la presidencia del concejal del Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, con el objetivo de analizar las principales actuaciones desarrolladas durante los últimos meses y avanzar en nuevas propuestas en materia de inclusión y accesibilidad en la ciudad.

Durante la sesión, se ha dado cuenta del Informe de actuaciones más relevantes del Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, que incluye el desarrollo de diversas convocatorias de subvenciones destinadas a promover la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y el apoyo a entidades sociales.

Entre esas acciones se han mencionado las ayudas económicas individuales para favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio de personas con dependencia (2025). Publicadas en el BOP del 17 de febrero, con plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre. Se han concedido 49 ayudas, 25 para adaptación funcional del hogar y 42 para productos de apoyo, con una inversión total de 60.000 euros.

También se han tramitado ayudas individuales para el transporte de personas con movilidad reducida mediante taxis, publicadas en el BOP del 24 de febrero, con plazo hasta el 30 de agosto. Se han concedido 114 ayudas, destinando 41.700 euros.

En cuanto a las subvenciones, se han distribuido a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de servicios sociales, igualdad de oportunidades y prevención de la violencia contra las mujeres, publicadas en el BOP del 21 de marzo. Se han subvencionado 18 proyectos por un importe total de 28.293 euros.

También se han otorgado subvenciones para la mejora de la empleabilidad en el municipio, publicadas el 7 de marzo. Se han apoyado dos proyectos de entidades del sector de la discapacidad, con una dotación total de 30.000 euros.

Asimismo, se ha destacado el impulso a la accesibilidad durante la Feria y Fiestas de Valladolid, con medidas como la presencia de intérprete de lengua de signos en el pregón y en espectáculos familiares, la celebración de un concierto inclusivo, la reserva de zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, el aumento de baños accesibles y la habilitación del balcón del Ayuntamiento para asistir a los conciertos de la Plaza Mayor.

Otra de las actuaciones reseñadas ha sido la II Jornada Taller de Autocuidado, celebrada el 27 de septiembre e impulsada por la Fundación Kike Osborne con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. La actividad reunió a cerca de 50 participantes entre familias y profesionales que cuidan de personas con discapacidad, con la intervención de Àngels Ponce, terapeuta especializada en acompañamiento familiar y procesos de duelo.

ENCUESTA CIUDADANA SOBRE ACCESIBILIDAD

En el marco del III Plan Municipal de Accesibilidad se ha puesto en marcha una encuesta ciudadana sobre accesibilidad, disponible en la web municipal entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, con el fin de conocer la experiencia directa de las personas con discapacidad y detectar los principales obstáculos que encuentran en la ciudad.

Además, se ha explicado que se trabaja en la organización de la II Feria Social, que se celebrará el 3 de diciembre en la Cúpula del Milenio, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El programa incluirá mesas informativas, mercadillo navideño, conferencias, lectura de manifiestos, actividades inclusivas y actuaciones musicales.

Por su parte, desde la Concejalía de Juventud también se están desarrollando actuaciones específicas en el ámbito de la discapacidad y la salud mental.

Entre ellas, destaca la publicación del libro 'Salud Mental a Colores', de Mónica Lalanda y Blanca Bolea, que aborda de manera accesible temas como la depresión, la soledad o el suicidio.

La Asesoría Psicológica de Juventud ha atendido entre marzo y septiembre a 33 jóvenes, en casos relacionados principalmente con la ansiedad, la incertidumbre laboral o las dificultades sociales y académicas.

Para el último trimestre del año, se prevé la realización de talleres de prevención de adicciones en colaboración con Fundación INTRAS y Fundación El Puente, así como el Cine Fórum '30 Palos', con sesiones en centros educativos y la participación del director Javier Noriega.

Finalmente, en el marco de los programas Vallatarde y Vallanoche, y en colaboración con Aspaym Castilla y León Juventud, se pondrá en marcha el proyecto 'Un puente hacia la inclusión', que contempla asesoramiento técnico especializado y asistencia personal para garantizar la accesibilidad y la participación plena en las actividades juveniles.

Con todas estas iniciativas, el Ayuntamiento de Valladolid considera que refuerza su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.