Ayuntamiento de Valladolid destina 600.000 euros en mejoras de infraestrucutras y eficiencia energética en colegios

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha habilitado una partida cercana a los 600.000 euros para "mejorar" las infraestructuras y la eficiencia energética de los centros educativos de la ciudad.

Una línea de ayudas que tiene dos partes, según han explicado el alcalde Jesús Julio Carnero y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, durante su visita los colegios Francisco Pino e Ignacio Martín Baró. Una primera de 480.000 euros destinada a "modernizar y adaptar" los centros "a las necesidades actuales, incorporando criterios de accesibilidad y eficiencia energética" y la otra, de 100.000 euros que proviene de la "unificación del contrato de pintura".

Unas actuaciones que se incluyen en el Programa de Mantenimiento de Centros Escolares y que se realizan en periodo no lectivo en 14 colegios de Educación Infantil y Primaria, así como en Escuelas Infantiles, con una inversión total de 482.551 euros.

En concreto, se han destinado 172.000 euros en la sustitución de luminarias por LED en los CEIP Gonzalo de Berceo, Ignacio Martín Baró y Marina Escobar; para la reforma integral de aseos en el CEIP Antonio García Quintana, además de reparaciones en cubierta se han destinado 71.129 euros.

Por otra parte, se han llevado a cabo la sustitución de ventanas en los CEIP Miguel Delibes, Tierno Galván, León Felipe y Francisco Pino, para mejorar la eficiencia energética. También en se han realizado obras en patios y zonas exteriores, como la plantación de arbolado en el CEIP Parque Alameda o la instalación de pérgolas en el CEIP Vicente Aleixandre y reparaciones en Escuelas Infantiles, como la sustitución de carpintería en Mafalda y Guille y la reparación de humedades en Cascanueces.

"Tenemos que agradecer a la directora y también a nuestra concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, el trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento de Valladolid en algo tan importante como es facilitar la infraestructura para que junto con la Junta, se pueda llevar a cabo un servicio público tan importante como es el educativo", ha apuntado el regidor.

Por su parte, Carvajal ha explicado que a la línea de 480.000 euros hay que sumar otra de 100.000, que llega de la "unificación del contrato de pintura" y que se destina a los centros que lo necesitan, al tiempo que ha agradecido a la Junta la colaboración y coordinación en esta materia.

La directora del CEIP Martín Barón, Patricia Zembranos, ha agradecido la implicación de las administraciones para realizar unas obras "necesarias" debido a que hay colegios que tienen "muchos años de antigüedad" y se necesitan "actualizar" también a los nuevos métodos educativos que requieren de "espacios más modernos".

En el colegio Francisco Pino, las actuaciones han consistido en el arreglo de goteras (2.282 euros), trabajos de pintura en varias aulas (38.893 euros), cambio de dos ventanas en los baños (1.343 euros) y la sustitución del suelo en aulas de Infantil (14.306 euros).

Por su parte, en el colegio Ignacio Martín Baró se han acometido la sustitución de albardillas y arreglo de la cornisa del edificio (17.833 euros), la renovación de suelos en varias aulas (14.306 euros) y de forma próxima se adjudicará la sustitución de luminarias por luces LED (57.038 euros), actuación que se enmarca en la apuesta municipal por la eficiencia energética.

Algunas de estas mejoras "responden directamente" a las peticiones trasladadas por las AMPA de los centros, que venían reclamando estas obras desde hace años.