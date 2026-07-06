El Ayuntamiento de Valladolid destina más de 37.000 euros a subvenciones a proyectos de acción humanitaria en 2026

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) destinadas a la financiación de proyectos en materia de acción humanitaria durante el ejercicio 2026.

La iniciativa tiene como finalidad "respaldar proyectos orientados a la ejecución de actuaciones asistenciales y paliativas que permitan aliviar el sufrimiento y contribuir a la supervivencia de la población altamente vulnerable en países empobrecidos", con el fin de dar respuesta a situaciones de emergencia humanitaria derivadas de conflictos, desplazamientos forzosos, crisis alimentarias o catástrofes naturales.

Para ello, el Ayuntamiento de Valladolid destinará una dotación económica de 37.485 euros, consignada en el presupuesto municipal de 2026, con lo que fuentes municipales han recalcado que reafirman su "compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad con las personas que sufren las consecuencias de las crisis humanitarias".

En la convocatoria correspondiente a 2025, dotada con la misma cuantía, resultaron beneficiarias tres organizaciones que desarrollan este tipo de proyectos.

Así, se financió a Unicef para un programa de prevención y tratamiento de la malnutrición infantil entre menores de cinco años en la provincia de Sila (Chad); a Proclade para un proyecto de ayuda humanitaria frente a la inseguridad alimentaria de la población haitiana en la zona fronteriza entre Savanne-Bombe y Sabane Real, en Haití y la República Dominicana; y a ACPP para una intervención de asistencia humanitaria dirigida a familias desplazadas en Apartadó, en Antioquia (Colombia), centrada en la seguridad alimentaria, la higiene y el apoyo psicosocial.

NOTA DE PRENSA

Página 2 de 2 Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por apoyar la labor que desarrollan las ONGD en los contextos de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a la protección de los derechos fundamentales y a la atención inmediata de las personas afectadas por crisis humanitarias en diferentes regiones del mundo.