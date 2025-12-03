El Ayuntamiento de Valladolid entrega a la AECC más de 2.000 euros recaudados en la Gran Gala de Magia y Humor

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, entrega al presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, el cheque solidario. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha donado a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) un total de 2.038 euros correspondientes al 30 por ciento de la recaudación en la Gran Gala de Magia y Humor celebrada el pasado 29 de noviembre en el Teatro Calderón.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha entregado al presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, el cheque solidario en un acto este miércoles, 3 de diciembre, en el Consistorio.

En este contexto, Carvajal ha subrayado la "importancia de promover actividades culturales que, además de ofrecer una opción de entretenimiento de calidad, generan un impacto positivo en la sociedad".

En este sentido, ha recordado que la Gran Gala de Magia y Humor nació "con el propósito de unir cultura, entretenimiento y compromiso social" y ha celebrado "la respuesta del público, que demuestra que Valladolid es una ciudad solidaria".

Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado, en un comunicado recogiod por Europa Press, que la labor de la AECC y la participación ciudadana en este tipo de iniciativas solidarias reflejan "cómo la cultura y la concienciación pueden contribuir a transformar la sociedad".

La Gran Gala de Magia y Humor ha formado parte del festival que este año ha dedicado el reto Misión Valladolid a su desafío solidario, y que ha acercado una serie de espectáculos de magia y humor de manera gratuita a ocho centros cívicos de la ciudad, ubicados en los distintos barrios de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo - IdeVa, y Desafío Solidario.