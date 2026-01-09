El Ayuntamiento de Valladolid estrenará este semestre iluminación ornamental instalada por la Fundación Iberdrola

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (izda), y el presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, se estrechan las manos tras firmar el convenio para la iluminación ornamental del Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Iberdrola llevará a cabo a lo largo del primer semestre de 2026 la renovación de la iluminación ornamental exterior de la Casa Consistorial de Valladolid, con una inversión de partida de 150.000 euros que asumirá la propia empresa.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han firmado este viernes el convenio que recoge esta actuación, que Fundación Iberdrola enmarca en la celebración del 125 aniversario de la compañía eléctrica.

El acuerdo contempla una inversión de partida de 150.000 euros para la renovación integral de luminarias y cableado, que asume la propia empresa para la "puesta en valor" del patrimonio histórico de la ciudad en un edificio que tanto el Consistorio como la Fundación han definido como "uno de los más emblemáticos" de la capital vallisoletana.

Esta iniciativa será asumida íntegramente por la propia Fundación y como ha explicado Jaime Alfonsín será una iluminación "de última generación", "sostenible" y "respetuosa con el entorno".

El representante de la Fundación ha destacado que la actuación busca poner en valor y "fortalecer" el edificio "para el disfrute por parte de los vecinos", así como "mejorar el entorno y contribuir al desarrollo económico".

Por el momento, como ha señalado la Fundación el proyecto definitivo de la nueva iluminación no se ha concretado, pero se apunta que para la instalación se emplearán distintos tipos de proyectores con ópticas variadas, "cuya principal característica será la calidez de la luz (2700-3000K) y una alta reproducción cromática". Además, se prevé incorporar accesorios antideslumbramiento para garantizar una intervención de calidad. La actuación estará finalizada durante el primer semestre de 2026.

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha subrayado que "además de embellecer un edificio como el Ayuntamiento" la iluminación será "sostenible" gracias a la instalación de "nuevos métodos de iluminación LED" que harán que sea más eficiente en consumo y contribuirá a cumplir el objetivo 'Misión 2030'.

Carnero ha recordado que en los últimos meses el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones para poner en valor la iluminación ornamental de otros dos edificios emblemáticos del centro de la ciudad, como la Casa Mantilla, en la que se ha actuado por medios propios del Consistorio, y en la Academia de Caballería, un proyecto elaborado también por la Fundación Iberdrola, con motivo del 175 aniversario de esta dotación militar.

Todo ello hace, según ha subrayado Carnero, que Valladolid "no sólo de día, sino también de noche, adquiera un gran protagonismo para todos los que se quieran acercar y para los vallisoletanos".

Carnero ha repasado la "tradición vallisoletana desde el punto de vista de esmerarse en la iluminación de edificios emblemáticos", que según ha apuntado se "remonta" al proyecto lumínico de 'Valladolid, Ríos de Luz', que se puso en marcha en 2010 con la iluminación de una serie de monumentos y edificios históricos con los que, además, se creó una ruta turística.

El proyecto, como ha recalcado Carnero, "ha permitido conocer Valladolid de otra manera, a través de la iluminacion y hacer que el ornamento ponga en valor esos edificios".

PROGRAMA DE ILUMINACIONES DE LA FUNDACIÓN IBERDROLA

El "cuidado, conservación y puesta en valor" de los elementos histórico-artísticos es una de las principales áreas de actuación de la Fundación Iberdrola, que desarrolla intervenciones en edificios singulares para instalar o mejorar sus sistemas de iluminación interior o exterior con el fin de contribuir a la puesta en valor del patrimonio.

Desde 2011, el Programa de Iluminaciones de Iberdrola España ha destinado más de 3 millones de euros a la mejora de más de 40 monumentos en todo el país. Entre las actuaciones más destacadas figuran en Castilla y León, como han recordado las mismas fuentes, la iluminación exterior de la Catedral de Ávila, el interior de la Catedral de Palencia, la Catedral Nueva de Salamanca, la iglesia de San Hipólito el Real en Palencia, la iglesia de San Pedro Ad Vincula en Salamanca, la cuádruple esclusa del Canal de Castilla, la basílica de San Juan de Baños, considerada la más antigua en pie de España, y la Academia de Caballería de Valladolid.