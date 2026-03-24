El Ayuntamiento de Valladolid inicia con un acto simbólico la plantación de 165 árboles en dos parques de Parquesol

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en la plantación de árboles en el parque de Los Almendros. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado este martes tarde en el acto de plantación simbólica de encinas en Parquesol, como parte del proyecto 'Espacios Healthy Cities Sanitas', en el que se colocarán 165 árboles en los parques de Los Almendros y El Mediodía.

Se trata de una iniciativa, según han señalado fuentes municipales, que "impulsa la renaturalización urbana y la mejora de la salud de la ciudadanía reforzando siempre el carácter participativo del proyecto y el compromiso colectivo con una ciudad más verde".

La ciudad fue una de las seis seleccionadas en la II convocatoria de este programa, promovido por Sanitas en 2025 en colaboración con el Comité Olímpico Español, lo que ha permitido la llegada de una dotación de arbolado y vegetación autóctona valorada en 40.000 euros (IVA incluido).

El proyecto contempla la plantación de 165 nuevos árboles (entre ellos pino piñonero, pino carrasco, encinas y almendros) en los parques de los Almendros y del Mediodía, con el objetivo de incrementar las zonas de sombra, favorecer la biodiversidad y mejorar el bienestar de los vecinos de Parquesol, uno de los barrios más poblados de la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que "este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de Valladolid con un modelo de ciudad más verde, saludable y alineado con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática", y ha subrayado además la importancia de la colaboración público-privada para mejorar la calidad de vida en los barrios.

El acto ha contado también con la participación de representantes de Sanitas, como el director de zona de Castilla y León, Eduardo Sánchez Illana y la directora de Sostenibilidad, Catherine Cummings; así como representantes vecinales del barrio de Parquesol.

PLANTACIONES RECIENTES EN OBRAS URBANAS

Además de esta actuación principal, el programa incluye diversas intervenciones ya ejecutadas o en fase de finalización en distintos puntos de Valladolid, en este caso todos ellos en la zona oeste de la capital.

Así, se ha actuado, dentro de las obras de mejora de la calle Mieses, con la instalación de nuevos alcorques corridos, plantación de arbolado y vegetación arbustiva a lo largo de 370 metros.

Se ha renovado igualmente la mediana de la avenida Real Valladolid, donde se ha sustituido el hormigón por una solución "más sostenible" con arbolado, plantas tapizantes y cubierta de corteza en 670 metros. En la cercana avenida de Salamanca se han plantado 50 olmos.

En la calle Ultramar, en el entorno del colegio de Las Agustinas, dentro de la actuación viaria incluida en el programa Entornos escolares seguros y saludables, se han creado también nuevos alcorques en la calle Ultramar.

ESPACIOS URBANOS MÁS SALUDABLES

La iniciativa 'Healthy Cities' tiene como objetivo transformar los espacios urbanos en entornos más saludables, promoviendo la actividad física, el contacto con la naturaleza y el avance hacia un modelo urbano más sostenible y eficiente. En este contexto, Sanitas aporta especies vegetales adecuadas al clima local, garantizando la viabilidad y continuidad de las actuaciones.

Con esta actuación, Valladolid considera que da "un paso más" en su estrategia de renaturalización urbana, y consolida "su apuesta por avanzar hacia la neutralidad climática y por espacios públicos que fomenten la salud, la convivencia y la calidad de vida".

En relación con los espacios verdes, Carnero ha añadido que se trabaja en distintos puntos de la ciudad con proyectos de mejora y se ha referido en concreto a la remodelación de La Rosaleda, que afirma que se afrontará "más pronto que tarde".