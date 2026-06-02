El Ayuntamiento de Valladolid inicia expediente para el nuevo contrato de limpieza de contenedores, por 1,5 millones

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde este martes a la tramitación anticipada del contrato de lavado e higienización de los contenedores de fracción orgánica y fracción resto del Servicio de Limpieza, que deberá comenzar a prestarse en enero de 2027, con una duración de 2 años y presupuesto de casi 1,5 millones de euros.

Según han informado fuentes municipales, en un comunicado recogido por Europa Press, el acuerdo se adoptó en la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes.

Como han explicado, para el depósito de residuos por parte de los ciudadanos, el Ayuntamiento cuenta con mobiliario urbano, contenedores de residuos y en puntos concretos de la ciudad con plataformas de contenedores soterrados, que resulta necesario mantener en perfecto estado, tanto en apariencia como en salubridad.

Este servicio de limpieza de los contenedores necesita de medios humanos y técnicos con los que no cuenta el Servicio de limpieza por lo que se contrata a empresa especializada. El contrato incluye la retirada, limpieza y posterior colocación de los contenedores en la vía pública.

La empresa adjudicataria tendrá que disponer de una persona encargada de coordinar las operaciones de lavado de contenedores y garantizar la interlocución con el personal técnico del Servicio de Limpieza. ? Tres conductores; siete peones, un camión dotado de sistema de carga 'Ampiroll' para el traslado de contenedores de carga trasera.

El servicio consiste en el lavado intensivo de contenedores de carga lateral en la nave de lavado; la empresa adjudicataria deberá realizar todas las actividades necesarias para la limpieza e higienización de los contenedores de carga lateral de 2.200 litros, 2.400 litros y 3.200 litros pertenecientes al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid.

Los procesos de lavado intensivo en nave serán la retirada y transporte de la vía pública de los contenedores hasta la nave de lavado; Lavado interior y exterior de cada contenedor con agua caliente; eliminación de las pintadas existentes en el mismo; higienización del interior del contenedor; mantenimiento de las pegatinas identificativas del contenedor; y Colocación de los contenedores lavados en la vía pública.

En el caso de contenedores con sistema de geolocalización la empresa se encargará de la instalación y mantenimiento de los 'tags' de identificación (no reposición), de la base de datos y de su actualización.

También incluye el lavado in situ en vía pública de contenedores de carga lateral. En este caso, la empresa adjudicataria realizará todas las actividades necesarias para la limpieza e higienización de los contenedores de carga lateral de 2.200 litros, 2.400 litros y 3.200 litros, pertenecientes al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid y que están instalados en la vía pública.

En este caso llevarán a cabo procesos como el lavado exterior in situ de cada contenedor con equipo hidro limpiador de agua caliente; eliminación de las pintadas existentes en el mismo e higienización del interior del contenedor y el mantenimiento de las pegatinas identificativas del contenedor.