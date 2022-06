El Ayuntamiento de Valladolid instala tres 'minipuntos limpios' para reciclar objetos de pequeño tamaño

Se pueden depositar pilas, bombillas, aparatos electrónicos pequeños, radiografías, baterías, cartuchos de impresora y aerosoles

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha instalado a modo de pruebas tres 'minipuntos limpios' en los que se pueden depositar para su correcto reciclaje objetos de pequeño tamaño y en lugares de acceso más cercano que las ubicaciones de los puntos limpios fijos.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino; y el edil de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos; han presentado este martes estos nuevos 'minipuntos' junto al Centro Cívico José Luis Mosquera del barrio de Huerta del Rey. Además, se han situado en los centros de Parque Alameda y Parquesol.

El objetivo es complementar la red de cinco puntos limpios fijos y móviles que existen en la ciudad y en los que se pueden depositar teléfonos móviles, radiografías --se recomienda cortarlas o doblarlas previamente--, pilas, bombillas de diferente tecnología, cartuchos de tinta para impresora, cargadores, baterías y aerosoles.

Se trata, ha precisado Palomino, de diferentes objetos que se tienen en las casas y que cuando dejan de funcionar o se sustituyen "normalmente no se sabe dónde tirarlos".

Por ello, Palomino ha querido animar a "todos los vecinos de Valladolid a que sigan reciclando" y trasladar el mensaje de que "quien no recicla es por que no quiere, ya que ahora mismo no faltan fórmulas para reciclar y separar".

La acción se lleva a cabo sin coste para el Ayuntamiento, pues se trata de una mejora que introduce la empresa que gestiona el contrato de puntos limpios.

El concejal ha recordado la variedad de tipología de reciclaje que existe en la ciudad y ha destacado que las cifras de material depositado han mejorado "sobre todo a partir del contenedor amarillo", para la recogida de envases de plástico, si bien ha matizado que la mejora no es genérica en todas las zonas de Valladolid.

Por ello, ha planteado un llamamiento a los vecinos que viven en la zona centro, donde hay contenedores soterrados, para que "se fijen más exactamente en qué contenedor están echando cada uno de los residuos".

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana ha apuntado que los Centros Cívicos, que colaboran con esta iniciativa al instalar los mini contenedores ante sus edificios, tienen "vocación de acercamiento a la ciudadanía" y de "responder también las necesidades de la ciudad".

Así, ha valorado que los Centros Cívicos se puedan acercar a los vecinos a través de numerosas iniciativas "y, además, hacer mucha pedagogía con lo que se necesita para el futuro de la ciudad, que por supuesto pasa por la sostenibilidad de un medio ambiente adecuado para todos".