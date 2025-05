Ayuntamiento de Valladolid modifica el permiso de obras a Lesaffre para instalar una nueva planta de filtración

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde este lunes a la modificación no sustancial de la licencia ambiental y de obras concedida a la empresa Lesaffre Ibérica para llevar a cabo la implantación de una nueva planta de filtración mediante membranas en sus instalaciones de la avenida de Santander, 138.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado publicado tras la celebración de la Junta de Gobierno, esta actuación responde a un requerimiento técnico de la empresa municipal Aquavall, que instó a Lesaffre a adoptar medidas correctoras, con el objetivo de disminuir la conductividad del vertido generado por su proceso productivo.

Para dar cumplimiento a esta obligación ambiental, la compañía prevé instalar una planta adicional de filtración que funcionará en paralelo con la existente.

La ampliación contempla la incorporación de un nuevo sistema de filtrado por membranas, así como de los equipos accesorios necesarios: bombas, tuberías, válvulas y dos depósitos de almacenamiento de agua.

El Ayuntamiento ha destacado que esta mejora técnica tiene como único propósito reducir el impacto del vertido, sin que ello conlleve un incremento de la capacidad productiva de la fábrica ni un aumento en la cantidad de vertido generado.

El Ayuntamiento ha valorado la voluntad de la empresa por reforzar sus compromisos medioambientales, cumpliendo con las exigencias normativas y colaborando activamente en la mejora de la calidad de los vertidos industriales.

Esta intervención ha sido clasificada como una modificación no sustancial, por lo que "no requiere una nueva evaluación ambiental en profundidad, al no alterar de forma significativa los parámetros de funcionamiento de la planta".