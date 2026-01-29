El Ayuntamiento de Valladolid recibe la donación de dos pinturas del arquitecto y pintor Francisco Lázaro Cabrera

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y las concejalas de Educación y Cultura, Irene Carvajal (segunda por la derecha), y de Juventud, Carolina del Bosque (Izda), con familiares de Francisco Lázaro Cabrera. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha incorporado al patrimonio municipal dos obras pictóricas del arquitecto y pintor vallisoletano Francisco Lázaro Cabrera Carral (Valladolid 1922 - Madrid 2021), cuyos familiares han mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, quienes han agradecido el ofrecimiento.

La Concejalía de Educación y Cultura han aceptado la donación efectuada por la familia del artista, realizada de forma gratuita y con carácter definitivo, con la condición de que permanezcan expuestos al público en dependencias municipales.

Carnero y Carvajal han expresado a Nuria Cabrera, sobrina del artista, el agradecimiento del Ayuntamiento por su generosidad y la entrega de los dos cuadros que potencian el patrimonio cultural del municipio y permiten su protección y puesta en valor, así como su disfrute por parte de los ciudadanos.

La donación incluye dos murales de gran formato, que se han ubicado en las dependencias municipales del edificio de San Benito.

El primero de los murales es el registrado como 'MD-G-303-AB, de la Serie Reja azul'. Se trata de un mural Díptico (2 cuadros de 190 x 150 centímetros) realizado en 1993, con técnica mixta sobre lienzo, de carácter abstracto que evoca la reja del arado mediante una figura trapezoidal con bordes curvados de color azul, y que es atravesada por un trazo oscuro que sugiere el surco agrícola.

La segunda obra donada es la registrada como 'G-447, Serie: 4+4'; un mural vertical (190 x 150 centímetros) realizado en el año 2000 con técnica mixta sobre lienzo y que presenta una composición abstracta con formas diagonales en rojo anaranjado que atraviesan un fondo estructurado de franjas blancas y un bloque central azul.