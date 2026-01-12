Ayuntamiento de Valladolid recuerda, ante la protesta de sindicatos de la Policía, las mesas de negociación abiertas

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha recordado este lunes, jornada en la que los sindicatos SPPM y CSI-F han convocado una concentración para reclamar mejoras laborales en la plantilla de la Policía Municipal, que hay abiertas varias "mesas de negociación" tanto específicamente para la Policía, como para todo el personal municipal.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Blanco ha mostrado el respeto del equipo de Gobierno por el "derecho a concentrarse" de los sindicatos.

Eso sí, ha recordado que el Ayuntamiento tiene diferentes mesas de negociación abiertas, como la específica para la Policía Municipal, que ha asegurado que se reunirá a finales de enero; así como otra para negociar lo relativo a la Carrera Profesional del personal municipal, donde está presente uno de los dos sindicatos que han convocado la protesta este lunes.

El concejal del PP ha considerado que el Ayuntamiento ha avanzado en los últimos años en la mejora laboral, "no solo de la Policía Municipal, sino de todos los servicios municipales".

En cuanto a la cuestión de la supresión de los denominados "días forzosos" en la Policía Municipal, el edil ha afirmado que se han reducido "drásticamente" y que el Ayuntamiento no quiere tener que recurrir a ellos, pero ha matizado que "una ciudad como Valladolid" tiene actividad "continua todos los fines de semana" que requiere una presencia "permanente" de agentes de Policía.