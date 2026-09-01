Ayuntamiento de Valladolid reduce su deuda financiera en 12,42 millones y mejora su resultado patrimonial en 9,34

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Valladolid. Balcón del Ayuntamiento de Valladolid. Casa Consistorial de Valladolid. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reducido su deuda financiera en 12,42 millones de euros, ha mejorado su resultado económico-patrimonial en 9,34 millones y ha aumentado la ejecución presupuestaria, según la Cuenta General municipal de 2025 de la que ha informado la Comisión Especial de Cuentas.

Los datos de 2025 reflejan una mejora general de la situación económico-patrimonial del Ayuntamiento. El patrimonio neto municipal alcanza los 886,73 millones de euros, tras crecer en casi 33,75 millones en un solo ejercicio, un 3,96 por ciento más que en 2024.

La cuenta del resultado económico-patrimonial cierra, además, con un saldo positivo de 27,14 millones de euros, frente a los 17,80 millones del ejercicio anterior. Esto supone una mejora de 9,34 millones de euros.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha señalado que "la Cuenta General es mucho más que un balance contable" y supone "la radiografía de la capacidad real que tiene el Ayuntamiento para cuidar lo cercano, mantener los servicios públicos y acometer nuevos proyectos".

El edil ha apuntado que Valladolid cuenta en la actualidad "con más patrimonio, menos deuda y un resultado económico más sólido", lo que permite "afrontar el futuro con mayor autonomía municipal".

La evolución de la deuda confirma también el fortalecimiento de la posición financiera municipal, han informado a Europa Press fuentes municipales, que han concretado que las deudas financieras se reducen en 12,42 millones de euros, un 6,76 por ciento, y el indicador de endeudamiento por habitante desciende desde los 700,87 euros de 2024 hasta los 660,32 euros en 2025.

Así, desde 2022, cuando el endeudamiento se situaba en 754,89 euros por habitante, la reducción acumulada es de 94,57 euros por vecino, un 12,53 por ciento. Respecto a 2023, cuando alcanzaba los 734,14 euros, la disminución es de 73,82 euros por habitante, algo más de un 10 por ciento. La serie refleja una reducción continuada: 754,89 euros en 2022, 734,14 en 2023, 700,87 en 2024 y 660,32 euros en 2025.

MENOS DEUDA

"No estamos ante una mejora puntual, sino ante una tendencia sostenida", ha destacado el concejal, quien ha apuntado que "en tres años, el indicador de deuda por habitante se ha reducido en casi 95 euros", lo que significa menos cargas financieras para el Ayuntamiento y "más capacidad" para decidir desde Valladolid cómo atender las necesidades de Valladolid.

La Cuenta General muestra también una mejora de la gestión presupuestaria. La ejecución de los ingresos alcanza el 86 por ciento frente al 82,78 por ciento del ejercicio anterior, mientras que la ejecución del gasto se sitúa en el 89 por ciento, más de tres puntos por encima de 2024. Son recursos que dejan de ser previsiones presupuestarias para convertirse en actuaciones, inversiones y servicios efectivos para Valladolid.

La capacidad de gestión se refuerza igualmente con una mejora muy significativa del periodo medio de cobro, que baja desde los 126,19 hasta los 75,45 días.

Desde una perspectiva municipalista, la fortaleza financiera no es un fin en sí mismo, ha señalado el Consistorio, que ha agregado que su verdadero sentido es sostener los servicios que forman parte de la vida cotidiana de los vallisoletanos y mejorar la capacidad del Ayuntamiento para responder a sus necesidades.

Durante 2025, las cuentas municipales recogen, entre otras aportaciones, 25,67 millones de euros para Auvasa, destinados principalmente al transporte colectivo urbano y las compensaciones por las reducciones tarifarias; 14,05 millones para la Fundación Municipal de Cultura; 9,60 millones para la Fundación Municipal de Deportes, y más de 8 millones para la promoción turística de Valladolid.

"Detrás de estas cifras están los autobuses que utilizan cada día miles de personas, las instalaciones deportivas, la actividad cultural, la promoción de Valladolid y el mantenimiento de nuestros servicios públicos", ha afirmado el concejal de Hacienda, quien ha agregado que "un Ayuntamiento fuerte transforma la gestión económica en mejores servicios y más oportunidades para sus vecinos".

Además, el Ayunttamiento ha explicado que la valoración general de la Cuenta es "favorable" y confirma que Valladolid cierra 2025 con más patrimonio público, menos deuda, una mayor ejecución presupuestaria y un resultado económico más sólido.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

El Consistorio ha aclarado que la Cuenta General reúne, bajo una misma visión, las cuentas del Ayuntamiento y de las entidades a través de las cuales desarrolla sus políticas y presta buena parte de los servicios municipales.

Integra las fundaciones municipales de Cultura y Deportes; las sociedades de capital íntegramente municipal Auvasa, Viva y Nevasa; la entidad pública empresarial Agua de Valladolid, y el Consorcio Institución Ferial de Castilla y León. Además, incorpora como documentación complementaria las cuentas de Mercaolid, la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, la Fundación Casa de la India y la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero.

Se trata, en definitiva, de la cuenta del Ayuntamiento entendido en toda su dimensión: su administración, sus organismos, sus empresas y las entidades vinculadas que trabajan diariamente al servicio de la ciudad.