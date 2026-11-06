El Ayuntamiento de Valladolid vuelve a activar la situación 1, preventiva, por contaminación por partículas

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este viernes de la activación de la situación 1, preventiva, por un episodio de contaminación por partículas microscópicas de menos de 10 micrómetros (PM10), la tercera vez que se declara en poco más de una semana.

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que este jueves se superó en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para material particulado, PM10, que se sitúa en 40 microgramos por metro cúbico (ug/m3).

El valor se ha superado en dos de las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA), con lo que se da por superado el valor establecido en el Plan de Acción, por lo que se activa la 'Situación 1, Preventiva', con las consiguientes medidas informativas.

Cabe recordar que la pasada semana se activó esta misma situación en dos ocasiones, el día 28 y el 30, tras haberse desactivado brevemente el 29. De hecho, en la segunda ocasión llegó a ascender a situación 2, de aviso, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

En esta situación, el Ayuntamiento ha asegurado que el uso del vehículo privado "aumenta la emisión de este tipo de contaminante", por lo que recomienda "reducir su uso al mínimo" y utilizar el transporte público.

La calidad del aire, han apuntado, "probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo", a quienes se recomienda reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación y el uso de la mascarilla puede ser adecuado para este grupo de riesgo.

En cuanto a las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

A la población en general se le plantea que sigan con sus actividades de manera normal pero vigilen la aparición de síntomas, como tos irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.