Ayuso pide votar al PP para dejar al PSOE en "cero" y mandar a Sánchez a las "páginas más oscuras de la historia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado al voto para los 'populares' para que Castilla y León sea la "voz de España" y se logre dejar al PSOE en "cero", con el objetivo de mandar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al "sanchismo a las páginas más oscuras de la historia"

En estos términos se ha expresado la líder 'popular' durante su intervención en un acto de partido celebrado este domingo en la Plaza de Portugalete de la capital vallisoletana, donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y la cabeza de lista, María Pardo.

En este marco, la dirigente 'popular' espera que en las próximas elecciones del 15 de marzo el PP pueda conseguir un gobierno "sin coaliciones" porque "solo así se puede hacer lo que España necesita".

Precisamente, la presidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que Castilla y León tiene la oportunidad de ser la "voz de todos los españoles" para decirle a Sánchez que "se vaya ya de las instituciones".

Esto, ha sostenido, en tantoe n cuanto Castilla y León es una tierra de "gente recia, muy humilde, austera y sincera que le tiene que plantar cara a todos los vividores que odian a España, viven de España y están siempre en el negocio corrupto de dividirnos".