Azcón avisa del intento de hacer lecturas "de parte" del mensaje "ético" y "global" de León XIV que él comparte

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido de que hay representantes que intentan "cortar" o hacer "lecturas de parte" del mensaje del Papa León XIV, que considera que tiene que ver con la polarización y tiene un carácter "ético" y "global" que él mismo comparte.

Azcón, que ha asistido en Valladolid a la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido así a los mensajes del Papa y su posible contradicción con el concepto de prioridad nacional que se recoge en los acuerdos de PP y Vox en comunidades como la suya.

Sin embargo, el presidente de Aragón cree que hay personas que intentan "cortar" este mensaje, "separarlo" y hacer lecturas "de parte", cuando no se trata de un "mensaje singular", sino "global", que afecta a la "espiritualidad", los "valores" y la "ética" que tiene una sociedad y un país.

Así, considera que el mensaje más importante que está mandando el Papa es "el que tiene que ver con la polarización" y los valores éticos, algo que ha afirmado que comparte "especialmente".

"Hay un mensaje hay un mensaje de valores lo que está diciendo el Papa que no se puede interpretar en lo que a cada uno le interese, hay que interpretarlo globalmente", ha añadido Azcón, quien se ha mostrado convencido de que es el "objetivo final" que el Papa quiere para el país.

Frente a ello, ha asegurado que lo que le "escandaliza" es "permanentemente" ver noticias relacionadas con la política y con el Gobierno de España que "día tras día" se conocen y ha calificado de "inexplicable" que la "fontanera del PSOE" Leire Díez tuviera reuniones desde la Fiscalía General del Estado hasta la Guardia Civil y que nadie esté dando explicaciones.