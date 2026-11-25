El expresidente del Gobierno José María Aznar ha protagonizado un acto de campaña electoral en León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno entre los años 1996 y 2004, José María Aznar, ha reivindicado este miércoles en un acto de campaña electoral del PP en León la reconstrucción nacional de la mano del candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, y echar a la "banda de corruptos" del Ejecutivo central.

Según ha explicado, la "fuerza populista de izquierdas cada vez más radicalizadas" se ha hecho con el poder en el país, con representantes que "son capaces de cualquier cosa" para lograr este objetivo. Ello supondrá, ha advertido, que los españoles "se confronten unos con otros" en vez de buscar puntos en común.

"Levantar muros para enfrentar a los españoles es absolutamente un error", ha enfatizado, para añadir que ese es el objetivo de Pedro Sánchez y "sus cómplices". "Compraron un gobierno y lo compraron pagando un precio doble: pagaron un precio a los separatistas y golpistas catalanes y les dieron una amnistía. Después de eso eliminaron el delito de sedición. Después de eso indultaron. Después de eso hicieron que pidiésemos perdón todos los españoles y ahora vemos las declaraciones del prófugo prófugo de la justicia con el que negociaron", ha añadido.

Tras asegurar que Sánchez "vendió la nación española a esos señores para estar en el Gobierno", se ha referido a la "otra venta" realizada por el presidente del Gobierno cuando "necesitaba más votos", momento en que acudió a los "antiguos terroristas" --en referencia a Bildu--.

En este contexto, ha garantizado que si Pedro Sánchez tiene la oportunidad de formar un gobierno de coalición, le pedirían que la Constitución española "se termine". "Le van a pedir que la unidad histórica de España deje de funcionar y eso va a afectar de una manera grave a la convivencia entre los españoles.

Así, se ha mostrado convencido de que le pedirán que España se reconozca en "una nación catalana, en una nación vasca, en una nación valenciana o en no sé cuántas naciones", conforme necesite votos de los partidos nacionalistas y separatistas para seguir en el Gobierno.

Por otra parte, el expresidente del Gobierno 'popular' ha apuntado que en los últimos años "ha habido una banda de corruptos que se han hecho políticos y han llegado al gobierno de España", por lo que ha expresado la necesidad de echar a esa "banda" instalada y dirigida por Pedro Sánchez para llevar a cabo una política de reconstrucción nacional como propone Feijóo.

UNA ACTITUD "IMPRESENTABLE"

Su discurso también se ha detenido en la situación vivida en Ceuta para reprobar la respuesta de Pedro Sánchez, que, según ha sostenido, le dio la razón al "invasor" y posteriormente se fue de vacaciones, lo que ha considerado una actitud "impresentable".

Además, ha rechazado las "lecciones" en torno a las políticas en favor de las mujeres y, en este contexto, ha enumerado a algunas de las representantes políticas que han ocupado cargos en el PP: "menos lecciones en algunos temas y más hacer las cosas en serio".

Finalmente, ha insistido en que las elecciones del 29 de noviembre son "históricamente fundamentales": "no quiero pertenecer a una generación de españoles que pueden ver como su país se pierde, y no estoy dispuesto a que eso se ponga en riesgo sin hacer todo lo que pueda para evitarlo". Por ello, ha pedido el voto para el PP "por el futuro y la esperanza de España". "Espero y deseo celebrar una gran victoria, que sea contundente que nos permita ejercer el Gobierno con seguridad. España necesita un gobierno fuerte y un presidente fuerte", ha concluido.

ARROPADO POR UNAS 600 PERSONAS

El acto, al que han asistido unas 600 personas, ha tenido lugar en el Teatro del Nuevo Recreo Industrial de León y ha contado con la intervención de la portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, así como del presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Ester Muñoz ha aludido al inicio de su discurso a la ausencia del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero en León durante la campaña: "El Partido Socialista no ha podido celebrar un mitin de cierre de campaña porque su telonero habitual no ha podido venir. Habitualmente el Partido Socialista de esta provincia traía el presunto contrabandista de joyas. Ellos tienen al expresidente que se montaba su plan privado de pensiones con las joyas ahí metidas en casa y nosotros tenemos al presidente que puso a España en el mundo".

UN RETO "MAYÚSCULO"

Asimismo, se ha referido a José María Aznar como un presidente "decente" y ha señalado que el reto actual es "mayúsculo" en un momento "decisivo". "No va a haber más oportunidades. Hoy es mañana", ha recalcado para pedir un último esfuerzo antes de la cita con las urnas este domingo.

En este sentido, ha transmitido a la población que no se puede "resignar" a continuar con la situación de los últimos años. "Solo tenemos una oportunidad, que es ir a votar en masa".

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha ensalzado la labor realizada por José María Aznar en el periodo en el que estuvo al frente del Ejecutivo central y ha pedido el voto para el PP el 29 de noviembre.