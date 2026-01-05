Baja el paro en 5.286 personas en 2025 pero sube en 402 en el último mes

Archivo - Imagen De Una Oficina Del Ecyl En Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 5.286 personas en 2025 en Castilla y León en relación al año anterior (-4,9 por ciento) hasta los 102.005 desempleados pese al repunte del 0,40 por ciento en el último mes respecto a noviembre (402 parados más), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Con la bajada del último año, se acumulan cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la Comunidad que ha anotado la novena mayor bajada porcentual en términos interanuales y la décima en cifras absolutas.

Además, el número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Castilla y León (19 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones.

Sin embargo, Castilla y León ha anotado el cuarto mayor aumento del paro en cifras absolutas respecto al mes anterior y el sexto en términos relativos.

En cuanto a sexos, el año cerró con 60.382 mujeres desempleadas, 3.146 menos que el año precedente y 41.623 hombres sin empleo, un descenso de 2.140 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 262 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 5.024 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en sin empleo anterior, 255 menos (-2,57%); agricultura, siete menos (-0,17%), mientras que se incrementó en construcción, 291 más (+5,07%); servicios, 199 más (+0,27%) e industria, 174 más (+2,13%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (73.889), sin empleo anterior (9.670), mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura (4.080), construcción (6.033) e industria (8.333).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51.782) Comunitat Valenciana (-25.560) y Cataluña (-11.959) frente a La Rioja (-202) y Ceuta (-722), en el lado contrario.