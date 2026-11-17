VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta por el Sindicato Médico Unido (SMU) -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del cuatro por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana, un punto menos que en la jornada de ayer.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del seis por ciento en Atención Hospitalaria (232 profesionales en huelga) y del tres en Atención Primaria (69 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 301 facultativos de los 6.729 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 0,9 por ciento,3 médicos en huelga; Burgos, 4,5 por ciento, 42 en huelga; León, 11,4 por ciento, 127; Palencia, 2,5 por ciento, 10 médicos; Salamanca, 1,9 por ciento, 27 facultativos; Segovia, 2,8 por ciento, 12; Soria, 1,7 por ciento, 4; Valladolid, 4,4 por ciento, 70 médicos; y Zamora, 1,5 por ciento, 6 médicos en huelga.