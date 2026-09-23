Se bajan de un buque, van a Segovia y simulan un robo del pasaporte para quedarse en el país

Imagen de archivo de un agente de fronteras. - POLICÍA NACIONAL

SEGOVIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Segovia ha esclarecido una falsa denuncia de sustracción de documentación presentada por dos tripulantes de un buque extranjero, con la que pretendían eludir la Ley de Extranjería para permenecer en España de forma ilícita.

La investigación se inició el 21 de agosto de 2026, después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento de la posible falsedad de la denuncia presentada en Segovia. La investigación ha aclarado que los dos tripulantes habrían aprovechado la escala del buque para abandonar la embarcación y permanecer en territorio nacional, fuera del periodo autorizado para su tránsito.

Posteriormente habrían simulado la sustracción de una cartera en la que se encontraban sus pasaportes y otra documentación personal, presentando una denuncia con el objetivo de obtener una apariencia de estancia regular en España que les permitiera facilitar la renovación de sus documentos en las dependencias consulares de su país.

De este modo, la denuncia de robo no respondía a un hecho delictivo sufrido por los tripulantes, sino que era una maniobra orientada a encubrir una permanencia irregular en el espacio Schengen y a dotar de cobertura documental a una situación migratoria que no se ajustaba a la legalidad vigente.

En el marco de la investigación del caso, los agentes han localizado e intervenido los pasaportes que habían sido denunciados como sustraídos.

La intervención se ha llevado a cabo con la colaboración de la empresa consignataria del buque, que ha facilitado a los investigadores el acceso a la documentación y a la información necesaria para dar con su paradero.

Este hallazgo ha desmontado la versión inicial aportada por los denunciantes, y ha confirmado que los documentos nunca habían sido sustraídos por terceros.

La investigación ha permitido identificar a los responsables de los hechos y esclarecer la simulación de la desaparición de la documentación que había sido denunciada. Los agentes han reconstruido la secuencia completa de acontecimientos, desde el desembarco no autorizado de los tripulantes hasta la presentación de la denuncia falsa, pasando por el uso que pretendían dar a esa denuncia para justificar su presencia en suelo español ante las autoridades consulares.

Los hechos, según la legislación penal y la normativa de extranjería, combinan una posible simulación de delito con una situación de estancia irregular en territorio nacional. Ambas circunstancias han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente.

El atestado policial ha sido remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia, que será el órgano encargado de valorar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades derivadas tanto de la presentación de la denuncia falsa como de la permanencia irregular en España de los dos tripulantes investigados.