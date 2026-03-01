El ballet romántico 'Giselle' llega en directo desde Londres este martes a León, Astorga, Segovia, Salamanca y Zamora

Cartel de la transmisión en directo de 'Giselle' 3 de marzo a las 20.15 horas en León (Cines Van Gogh) y Astorga (Cine Velasco Astorga), Segovia (Artesiete Segovia), Zamora (Multicines Zamora) y Salamanca (Cines Van Dyck) - ROYAL BALLET AND OPERA

LEÓN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Giselle', uno de los espectáculos más famosos de ballet de la era romántica, y obra fundamental del repertorio del Royal Ballet & Opera, se podrá disfrutar en cinco localidades de Castilla y León, en vivo directo desde Londres.

La producción de Peter Wright, una "obra maestra" de la danza del canon clásico se retransmitirá, vía satélite este martes, 3 de marzo a las 20.15 horas, en el Cines Van Gogh de la capital leonesa, en y Astorga (León);en el cien Artesiete de Segovia, en el Multicines de Zamora y en Cines Van Dyck de Salamanca) y también se podrá disfrutar en más de 120 salas de más de 100 localidades de España.

'Giselle' combina una narrativa "poderosa" y una coreografía de "gran exigencia técnica" al servicio de un "relato sobrecogedor de amor y traición" ambientado en una aldea del Rin en la Edad Media, donde una joven campesina es conducida a la muerte tras ser engañada por su amante Albrecht, un noble disfrazado.

Presa del remordimiento, Albrecht visita su tumba a la luz de la luna y es condenado a morir por las vengativas Willis -fantasmas de jóvenes que murieron antes de su boda-, aunque finalmente el amor de Giselle trasciende la muerte y logra salvarlo de su destino.

Durante dos actos "rebosantes de drama y de una conmovedora profundidad emocional", la producción de Peter Wright capta a la perfección la doble naturaleza de la historia: el primer acto, dramatizado con un rico y naturalista nivel de detalle, y el segundo, envuelto en una belleza espectral e iluminada por la luna.

UNO DE LOS PAPELES MÁS CODICIADOS DE TODOS LOS TIEMPOS

'Giselle' incluye uno de los papeles más desafiantes y deseados por bailarinas de todo el mundo, que es interpretado en esta ocasión por la primera bailarina de The Royal Ballet, la japonesa Akane Takada, quien da vida a la joven campesina y a su espíritu etéreo acompañada por Matthew Ball en el papel de Albrecht y por Annette Buvoli como Myrtha.

Versión Digital es la distribuidora que hace posible que este espectáculo de danza, de dos horas y cuarto de duración, llegue desde Londres a más de 100 localidades españolas.

Las entradas ya están dsisponibles en la web de Royal Ballet & Opera: https://www.royalballetandoperaencines.es/?title=giselle